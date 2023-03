Binswangen/Höchstädt

Kammerchor Calypso präsentiert perfekt die Welt der schönen Melodien

Zwei Mal ein volles Haus hatte der Kammerchor Calypso bei seinen Auftritten in Höchstädt und Binswangen (Foto). Links Bariton Felipe Peiró, rechts Dirigentin Marianne Rieder.

Plus Ein stimmiges Ensemble und das richtige Maß an Show: Der Kammerchor Calypso begeistert bei seinen Auftritten in Binswangen und Höchstädt.

Von Silvia Schmid

Wie viel Zauberei im Spiel ist, wenn der Kammerchor Calypso sein Programm zusammenstellt und zur Aufführung bringt, ist nicht bekannt. Nachdem Chorleiterin Marianne das jüngst stattgefundene Konzert mit den Versen der Hexe aus Goethes Faust eröffnet hat, darf darüber spekuliert werden. Fest steht jedoch, dass Kreativität, Professionalität, Liebe und Leidenschaft einen beträchtlichen Anteil an dem haben, was die Sängerinnen und Sänger des Kammerchors aus Höchstädt in ihrer Hexenküche zusammengebraut haben. Eine zauberhafte Mischung von Liedern – Anspruchsvolles und Leichteres, Unterhaltendes und Parodistisches ist dabei herausgekommen.

