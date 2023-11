In Binswangen bekommen Opfer und Täter ein Gesicht

Plus Ein Film von Josef Pröll zeichnet Schicksal zweier jüdischer Unternehmerfamilien aus Augsburg nach. Ein erschütterndes Dokument, das in der Synagoge vorgestellt wird.

Einzelschicksale in den Fokus zu nehmen, geht Menschen stets mehr unter die Haut als nüchterne Zahlen zu präsentieren, auch, wenn diese unsägliches menschliches Leid beinhalten. In der Alten Synagoge verfolgte ein stattliches Auditorium den Dokumentarstreifen „Die Stille schreit“ des Filmemachers Josef Pröll. Er hat unter der federführenden Mitarbeit des jüdischen Ehepaares Miriam Friedmann und Dr. Friedhelm Katzenmaier und unter Einbeziehung des Historikers Dr. Bernhard Lehmann ein menschlich zutiefst anrührendes und gleichzeitig zeitgeschichtliches Dokument geschaffen.

Mehrere tausend Mitbürger und viele junge Menschen in Schulen haben es bereits gesehen. Das Grauen des Nationalsozialismus anhand von Lebensbildern der zwei Augsburger Unternehmerfamilien Friedmann und Oberdorfer zu schildern ist Pröll und den Autoren eindrucksvoll und berührend gelungen. Anlass der Veranstaltung am Freitagabend war die Gedenkfeier zur sogenannten Reichskristallnacht im November 1938.