Binswangen/Lauingen

vor 35 Min.

Neues Ausbildungsjahr: Sie starten ihre Karriere im Handwerk

Plus Hunderte Jugendliche haben am Donnerstag im Landkreis Dillingen ihre Ausbildung begonnen. Wir haben bei einigen nachgefragt, wie ihnen der erste Tag gefallen hat.

Wenn das mal keine Ansage beim Start ins Berufsleben ist. Auf die Frage, wie ihm denn der erste Tag seiner Ausbildung bisher gefallen hat, gibt Jesreel Pepke spontan die Antwort. "Das ist ein richtig schöner Arbeitstag", sagt der Jugendliche, der am Donnerstag zusammen mit Kerim Can Yobangülü, Jonas Rosner und Emre Köse eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) bei der Firma Renner in Lauingen begonnen hat. Da heißt es, morgens pünktlich um 6.45 Uhr auf dem Gelände des Unternehmens zu sein, das in diesen Tagen sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen