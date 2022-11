Zwei Unfälle, zwei Flüchtige: Zeugen in Lauingen und Binswangen gesucht

Die Polizei in Dillingen und Wertingen bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei zwei Unfallfluchten.

Die Dillinger Polizei sucht in zwei Fällen dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben. Von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 10.45 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen ein weißes E-Auto vom Hersteller VW, Typ ID.4, das in Lauingen in der Herzog-Georg-Straße im Bereich des Marktplatzes abgestellt war und beschädigte an diesem die linke Spiegelklappe. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Wer hat in Binswangen etwas beobachtet?

Einen Schaden von etwa 200 Euro verursachte ein bisher unbekannter Fahrradfahrer am Samstag gegen 22.35 Uhr in Binswangen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichtennachzukommen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Fords war von der Friedhofstraße nachrechts in die Dillinger Straße eingebogen, als ihm der Radfahrer, der von der Dillinger Straße in viel zu engem Bogen von der Dillinger Straße in die Friedhofstraße abgebogen war, entgegenkam.

Der 19-Jährige musste mit seinem Wagen nach rechtsausweichen, um eine Kollision mit dem Fahrradfahrenden zu vermeiden. Dabei prallte er mit seinem Wagen gegen den Randstein, wodurch der rechte Vorderreifen platzte. Der Radler fuhr dessen unbeeindruckt weiter und beging Fahrerflucht. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)