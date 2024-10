Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße bei Binswangen: Zwei Verletzte

Auf der Dillinger Straße, die aus Binswangen heraus zur Kreisstraße Richtung Kicklingen führt, stehen am Dienstagmorgen die Autos und Lkw Schlange. Der Grund ist ein Verkehrsunfall an der Abbiegung auf die St. 2033. Eine 55-Jährige will kurz vor 7 Uhr links abbiegen, übersieht allerdings eine 43-Jährige in ihrem Auto, die Richtung Wertingen unterwegs ist. Es kommt zum Unfall. Die Verursacherin ist laut Angaben der Polizeiinspektion Wertingen schwer verletzt und wurde zur Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Ihre Unfallgegnerin kommt mit leichten Verletzungen davon. Die Binswanger Umgehungsstraße war von 7 bis 9 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Binswangen durch den Ort geleitet. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Beteiligt waren auch die Feuerwehren aus Wertingen und Höchstädt. (dbkd)

