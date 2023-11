Sie setzen sich für geflüchtete Menschen in Binswangen ein

Plus Das Projekt „Binswangen hilft!“ erhält den schwäbischen Integrationspreis. In München wurden die engagierten Persönlichkeiten geehrt.

Barbara Waldbrunn und Ingomar Sieghart-Waldbrunn aus Binswangen wurden für ihr Engagement für geflüchtete Menschen von Sandro Kirchner, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, MdL, und Regierungspräsidentin Barbara Schretter mit dem „Schwäbischen Integrationspreis“ ausgezeichnet.

An der Veranstaltung haben zudem der Koordinator des Helferkreises Asyl Wertingen, Wolfgang Plarre, die hauptamtliche Integrationslotsin am Landratsamt, Alexandra Bronnhuber, Bürgermeister Anton Winkler und der erste weitere Stellvertreter des Landrats, Erhard Friegel, teilgenommen. Landrat Markus Müller gratuliert den Eheleuten Barbara Waldbrunn und Ingomar Sieghart-Waldbrunn herzlich zur Auszeichnung und sagt: „Diesen beispielgebenden Einsatz benötigen wir mehr denn je, weil er wesentlich mithelfen kann, die derzeitigen Herausforderungen der Flüchtlingsunterbringung und -integration gut meistern zu können.“