Verkehrsunfall mit 5500 Euro Schaden

Ein 26-Jähriger schneidet eine Kurve in Binswangen und kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Am Montagvormittag gegen 11.10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters den Kugelbergweg aus Richtung Ortsmitte kommend. In einer Kurve geriet er zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW eines 20-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Gesamtschaden von ungefähr 5.500 Euro. (AZ)