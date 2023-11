Zehn Monate altes Baby wird in einen Unfall verwickelt

In Binswangen hat sich ein Auffahrunfall ereignet. In einem der Wagen saß ein Baby.

Auf der Hauptstraße in Binswangen kam es Montag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Zuvor befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Pkw die Hauptstraße in nordöstliche Richtung und musste verkehrsbedingt an der Kreuzung zur St2033 halten. Eine nachfolgende 29-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das Heck der 40-Jährigen, wodurch jeweils beide Fahrzeuge an der entsprechenden Anstoßstelle beschädigt wurden.

5000 Euro Schaden

Nachdem sich im Pkw der Geschädigten ihr zehn Monate altes Kind befand, wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen. Glücklicherweise wurde durch den Rettungsdienst festgestellt, dass alle Beteiligten bei dem Vorfall unverletzt blieben. Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt. (AZ)