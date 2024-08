Es wird emotional in Birkenried

Es wird wieder emotional in Birkenried. Das Kulturgewächshaus entlang der B16 bei Gundelfingen hat ein buntes Programm für die erste Septemberwoche auf die Beine gestellt. Los geht es am Sonntag, 1. September, um 14 Uhr. Dann wird Birkenried zu einem Ort voller Emotionen und großartiger Musik, wenn André Carswell die Bühne betritt. Unter dem Motto „Singing for your soul“ präsentiert der erfahrene Sänger ein vielseitiges Repertoire, das von Soulklassikern bis hin zu Rockoldies reicht.

Carswell, bekannt aus Bands wie Anyone’s Daughter, der Siggi Schwarz Band und den Ulmer Symphonikern, wird an diesem besonderen Nachmittag von dem talentierten Pianisten Michel Hauck begleitet. Trotz der kleinen Besetzung erwartet das Publikum ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse – handgemacht, aber mit einem vollen, satten Sound. Mit einer beeindruckenden Stimme, die über vier Oktaven reicht, gelingt es André Carswell immer wieder, die Herzen der Zuhörer zu berühren. Unterstützt von den funky Piano-Grooves Michel Haucks wird dieser Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Gäste werden das Konzert mit einem warmen Gefühl im Herzen verlassen, inspiriert und berührt von der kraftvollen und zugleich einfühlsamen Darbietung. Los geht es ab 14 Uhr.

6. bis 8. September ist Bluegrass-Festival

Die Freunde vom „Country & Western Friends Koetz 1982 e.V.” präsentieren auch in diesem Jahr wieder das Bluegrass-Festival in Birkenried. Was damals als kleines „Meeting” der Bluegrass-Fans aus dem Landkreis begann, hat sich mittlerweile zu einem richtigen Festival mit zahlreichen Besuchern aus dem In- und Ausland entwickelt. Hochkarätige nationale und internationale Bands aus der Bluegrass Szene treffen sich nun jährlich im August/September zu einem gemeinsamen Wochenende in Birkenried ein

Mit den Stones jung geblieben Tanzabend mit den Oldies der 50er-, 60er- und 70er-Jahre. Ein Abend, auf den schon viele Fans warten, um sich wieder in die Jugendzeit zurückzuversetzen. Hier wird von Anfang bis Ende getanzt, was die Sohlen herhalten. Offensichtlich vertreibt die Musik sämtliche Zipperlein. Für die richtigen Titel sorg DJ PeeWee alias Peter Wroblewski mit seiner fast unerschöpflichen Schallplattensammlung und vor allem seinem untrüglichen Gefühl, wie er die Gäste auf der Tanzfläche in Höchstform bringt.

15. September – Sonntagsmatinee mit den „Magic Acoustic Guitars“

Gitarren spielen im Programm des Kulturgewächshaus Birkenried eine große Rolle. Und mit dem Duo „Magic Acoustic Guitars“ werden die Gitarrenfans in Birkenried am 15. September einen weiteren Höhepunkt erleben: akustische Gitarrenpower in Reinkultur mit den Künstlern des Jahres 2014 in der Sparte „Instrumentalmusik”. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, es wird gesammelt. (AZ)