Birkenried

Zwischen Günzburg und Gundelfingen wird Afrika lebendig

Viel los war bei Afrikafestival in Birkenried am Pfingstwochenende. An diesem Stand kredenzt Sympathy den Besuchern ein traditionelles Gericht aus Simbabwe.

Plus Beim Afrikafestival in Birkenried genießen die Besucher das Flair des schwarzen Kontinents. Mit Musik, Essen und Kunst. Daneben gibt es diesmal auch ein neues Format.

Konzentriert arbeitet Erik an seinem Anhänger. Mit einem Schleifpapier bearbeitet er geduldig den Stein in seiner Hand. Feiner Staub hat sich über seine Kleider gelegt. Doch der Sechsjährige ist immer noch mit Feuereifer bei der Sache. Gemeinsam mit seinen Großeltern ist der Bub aus Herrsching am Ammersee am Pfingstsonntag zum Afrikafestival nach Birkenried gefahren. Und genießt dort zusammen mit vielen anderen Besuchern die einmalige Atmosphäre der Veranstaltung.

Während Erik seinen Stein poliert, wehen die Klänge afrikanischer Trommeln herüber. In der Luft liegt der köstliche Duft des afrikanischen Essens, das nur wenige Meter weiter ganz traditionell über dem offenen Feuer gegart wird. Mit einem großen Löffel kredenzt Sympathy den Gästen hier ein typisches Gericht aus Simbabwe - den Maisbrei Sadza mit Gemüse und Hähnchen in Erdnusssauce. Wer am Pfingstwochenende eine kulinarische Reise auf den afrikanischen Kontinent antreten möchte, ist hier genau richtig. An zahlreichen Ständen können die Gäste in Birkenried afrikanische Spezialitäten probieren. Eine lange Schlange hat sich an einem Stand gebildet, der Mafé, ein Gericht aus dem Senegal anbietet. Und im Hintergrund werden gleich schon die Kartoffeln für den Nachschub geschält.

