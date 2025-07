„Bis zu einem gewissen Grad wahnsinnig“: Wie ein Kicklinger Musical-Darsteller wurde

Es war dieses eine Projekt in der Schulzeit, das Jacob Hetzner gezeigt hat: Er möchte Musicaldarsteller werden. Im Rahmen eines P-Seminars in der elften und zwölften Klasse stellte der heute 30-Jährige gemeinsam mit Mitschülerinnen und Mitschülern ein Musical am Dillinger Sailer-Gymnasium auf die Beine. Sie gestalteten das Bühnenbild, kümmerten sich um die Finanzierung und schrieben sogar das Stück selbst. Nach der Aufführung hätten viele Leute Hetzner erzählt, wie gerührt sie von seiner Darstellung auf der Bühne gewesen seien. Ein Wendepunkt für den gebürtigen Kicklinger.

Die erste Aufnahmeprüfung scheitert, doch Hetzner gibt nicht auf

Schon als Kind begeisterte sich Hetzner für Musicals, versuchte zum Beispiel, die tiefe Stimme von Graf von Krolock aus dem Musical Tanz der Vampire nachzuahmen. „Ich mochte diese riesige Musik“ und den „Pathos“ darin, sagt der 30-Jährige. Doch wirklich einem Beruf in der Branche nachzugehen, habe er sich nicht getraut – bis zu der Umsetzung des Musicals in der Oberstufe des Gymnasiums. „Bis dahin war es immer nur ein Traum.“ Obwohl er wusste, dass ein langer Weg vor ihm liegen würde, war er sich sicher, dass es der richtige für ihn sei. Mit beidem sollte er recht behalten.

Sein Umfeld sei anfangs noch nicht von seiner Idee überzeugt gewesen, eine Musical-Ausbildung zu absolvieren. Also begann er eine Ausbildung zum Buchhändler, finanzierte sich so den Gesangsunterricht und spielte nebenbei Theater. Bei der Aufnahmeprüfung 2015 scheiterte er jedoch in der zweiten Runde. Die darauffolgenden eineinhalb Jahre bereitet er sich in der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg speziell auf die nächste Aufnahmeprüfung an der Theaterakademie August Everding in München 2017 vor. Diesmal mit Erfolg.

Gehälter von nahe der Armutsgrenze bis zum fünfstelligen Bereich

Seinen Musical-Bachelor und -Master schließt Hetzner 2022 ab. Doch das Business ist hart. Viele würden nach den ersten zwei bis drei Jahren aufgeben, sagt Hetzner. Denn man müsse mit viel Ablehnung zurechtkommen. Er selbst geht zu 25 Vorsprechen, bis er endlich eine Rolle bekommt. Dafür ist es die Hauptrolle – in der Rockoper Jesus Christ Superstar in Kufstein. Damit erreicht er sein erstes großes Ziel.

Doch einmal eine große Rolle zu bekommen, heiße nicht, dass das wieder geschehen werde, erklärt der gebürtige Kicklinger. Es brauche im Schnitt fünf bis zehn Vorsprechen, bis es mit einem Job klappe – und auch dabei gebe es große Unterschiede. Die Einkommensschwankungen seien extrem: von nahe der „Armutsgrenze“ bis zu fünfstelligen Beträgen sei alles möglich. Hetzner sagt, er „hätte sicherlich auch einen einfacheren Lebensweg wählen können“. Man müsse mit ständig wechselnden Wohnorten, die mit verschiedenen Rollen einhergehen, klarkommen und mit scheinbar endlosen Probentagen. „Man muss bis zu einem gewissen Grad wahnsinnig sein.“

„Ich kann mir keinen Beruf vorstellen, bei dem ich mich so lebendig fühlen würde“

Hetzner habe dennoch nie eine andere Option für sich gesehen. „Ich kann mir keinen Beruf vorstellen, bei dem ich mich so lebendig fühlen würde“, sagt er. Er liebe es, Seiten an sich zu entdecken, die er vorher nicht kannte. Vielleicht nicht einmal kennen wollte, bösartige etwa. „Das ist schon sehr spannend.“ Um in eine Rolle zu schlüpfen, lässt er sich gerne von der Tierwelt inspirieren. Er suche sich ein „Spirit Animal“ für die Figur, die er verkörpert, also ein Tier, das zu dieser Rolle passt. Dann überlege er, wie sich dieses Tier verhält und bewegt. „Ich gehe sehr viel über den Körper“, erklärt der 30-Jährige.

Es sei ihm wichtig zu betonen, dass zwar etwas von ihm in jeder Rolle stecke, er jedoch nie diese Rolle selbst sei: „Ich bin nie ich, wenn ich auf der Bühne bin.“ Vielmehr nehme er sich als „Geschichtenerzähler“ wahr. Geschichten sind in seinen Augen das „mächtigste Werkzeug unseres Geistes“ und eine Möglichkeit, die Welt mitzuformen. Gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz sehe er viel Mehrwert im Theater, „weil wir immer mehr verlernen, was es bedeutet, Mensch zu sein“. Zuschauerinnen und Zuschauer könnten im Theater erleben, wie Menschen miteinander umgingen – und das „weniger distanziert“ als etwa im Film.

Welches Hetzner-Projekt kommt als Nächstes?

Hetzners aktuelle Projekte spielen sich allerdings nicht nur auf der Bühne ab. Zuletzt habe er ein Musical geschrieben und im Moment arbeite er an einem Metal-Album. Nachdem er die vergangenen zwei Jahre als Ensemblemitglied des Theaters Pforzheim verbracht hat, freue er sich darauf, wieder freiberuflich zu arbeiten, neue Rollen zu spielen und wieder mehr in den Musicalbereich zurückzukehren.

Zuletzt trat er in seiner Heimatstadt auf. Gemeinsam mit der Stadtkapelle Dillingen interpretierte er sogenannte Stage Classics wie „I‘m Still Standing“ oder „Don‘t Stop Me Now“. Dabei kehrte er im wahrsten Sinne des Wortes zu seinen Wurzeln zurück. Den Gesang gestaltete er nämlich gemeinsam mit Sängerin Jessica Blöck, die bereits das Musical im P-Seminar mit Hetzner erarbeitete. „Da standen wir das letzte Mal zusammen auf der Bühne.“ Und wo es als Nächstes hingeht, wird sich laut Hetzner noch zeigen. Am liebsten nach Berlin.