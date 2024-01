60-Jährige klaut Zigaretten in Bissinger Supermarkt

Eine Frau ist im Kesseltal beim Diebstahl erwischt worden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Bissinger Supermarkt ein Ladendiebstahl. Eine 60-jährige Dame hatte dort zuvor ihre Einkäufe getätigt und sich aus der Tabakabteilung eine Packung Zigaretten genommen. An der Kasse bezahlte die Frau ihre Einkäufe und verließ den Kassenbereich ohne für die Zigaretten zu bezahlen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)