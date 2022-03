Mehrere Personen nach Unfällen in Bissingen und Aislingen verletzt

In den beiden Ortschaften im Kreis Dillingen hat es je gekracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ist es am Dienstagnachmittag in Bissingen gekommen. Gegen 16.15 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer auf der Straße „Am Mühlberg“ aus Richtung Unterbissingen unterwegs. Er wollte den Kreuzungsbereich zur Staatsstraße 2221 geradeaus überqueren. Dabei nahm er einem 59-Jährigen die Vorfahrt, der mit seinem Volvo aus Richtung Kesselostheim ortseinwärts unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

20 Feuerwehrleute in Bissingen im Einsatz

Der 59-Jährige und dessen gleichaltrige Beifahrerin erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Nördlingen eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Staatstraße musste für über eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Für die Maßnahmen war die Feuerwehr Bissingen mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Ein 16-Jähriger verletzt sich

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.50 Uhr auf der Staatsstraße 2028 zwischen Gundremmingen und Aislingen ereignete, zog sich ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer leichte Verletzungen zu. Eine 26-jährige Autofahrerin war auf der Staatsstraße in Richtung Aislingen unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Der 16-Jährige holte in diesem Moment zum Überholen aus, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der 16-Jährige stürzte von seinem Moped und musste mit leichten Verletzungen per Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. Der Gesamtschaden an den Unfallfahrzeugen beziffert sich auf rund 2.000 Euro. So teilt es die Polizei mit. (pol)

Lesen Sie dazu auch