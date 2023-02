Akku brennt: 52-Jähriger erleidet in Bissingen Rauchvergiftung

Der Akku der Bohrmaschine eines 33-Jährigen explodiert in Bissingen. Der Nachbar erleidet eine Rauchvergiftung und wird in die Klinik gebracht.

Nachdem ein 33-Jähriger am Freitagnachmittag in Bissingen den Akku seiner Bohrmaschine an das Ladegerät angesteckt hatte, kam es zu einer starken Hitzeentwicklung, in dessen Verlauf der Akku explodierte und Feuer fing.

Einige Gegenstände in der Nähe fangen ebenfalls Feuer

Einige Gegenstände, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, entflammten ebenfalls. Ein 52-jähriger Nachbar, der zu dem Brand hinzukam, erlitt laut Polizeibericht eine leichte Rauchvergiftung und wurde deshalb mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. (AZ)