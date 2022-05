Bissingen

vor 33 Min.

Als Pockenimpfungen eine Krankheit auch im Dillinger Land ausrotteten

Plus Die beiden Historiker Felicitas Söhner und Gerhard Beck referierten im Rahmen der Rieser Kulturtage in Bissingen. Und blicken auf die Pockenimmpfungen in Dillingen zurück.

Von Helmut Herreiner

Wie eng die kleinräumige Lokalgeschichte mit der überregionalen und oft sogar auch mit der Weltgeschichte verknüpft ist, zeigten die beiden Referenten Felicitas Söhner und Gerhard Beck in ihrem Vortrag über die Einführung der Pockenimpfung in Dillingen und im Fürstentum Oettingen-Wallerstein vor annähernd 220 Jahren auf. Die Stadt an der Donau mit ihrem Umland und das Fürstentum, dessen Besitzungen damals ja auch bis in das Gebiet des heutigen Landkreises Dillingen hineinreichten, hatten in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder mit Epidemien und Krankheitswellen zu kämpfen, die sich manchmal auch zu Pandemien auswuchsen.

