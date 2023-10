Altenheimbewohner mit fremder Jacke und viel Geld

Der Bewohner eines Bissinger Seniorenheims ist in der Nacht zum Montag mit einer fremden Jacke in die Einrichtung zurückgekehrt. Darin befanden sich 640 Euro.

Das Personal eines Bissinger Altenheims teilte am Montag gegen 1.30 Uhr mit, dass ein 82-jähriger Heimbewohner mit einer Kopfplatzwunde und einer fremden Jacke ins Heim zurückgekehrt ist. Der Mann hatte zuvor anscheinend orientierungslos bei einem 34-jährigen Bissinger an der Tür geklingelt, der ihn daraufhin ins Heim zurückgebracht hatte.

Wem gehört die fremde Jacke?

Zwar konnte durch die Polizei vor Ort geklärt werden, dass sich der Mann die Platzwunde am Kopf durch einen Sturz selber zugezogen hatte. Die Herkunft der fremden Jacke, in der sich zudem noch Bargeld in Höhe von 640 Euro befand, konnte bislang jedoch nicht geklärt werden. Der 82-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht.

Der Besitzer der Jacke ober Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter Telefon 09071 / 560 zu melden. (AZ)