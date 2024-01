Bissingen

29.01.2024

Altenpflegerin in Bissingen: "Manche Patienten brauchen 20 Tabletten am Tag"

Plus Wer Pflege sagt, meint meist die im Altenheim. Doch die meisten Menschen werden zu Hause versorgt, auch von ambulanten Pflegeanbietern. Im Dienst mit Waltraud Trzeciak in Bissingen.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Waltraud Trzeciak streift sich lila Latexhandschuhe über, noch bevor Elise Frömel überhaupt die Tür geöffnet hat. Beim ambulanten Pflegedienst ist vieles durchgetaktet. Die Zeit, die man für einzelne Handgriffe brauchen darf, um kostendeckend zu arbeiten, ist genau vorgegeben. Dennoch soll die Menschlichkeit nicht verloren gehen. Diesen Spagat müssen Trzeciak und ihre Kolleginnen schaffen. Der Pflegebereich ist häufig ein klassisches Beispiel für eine Branche, an der der Fachkräftemangel nagt. Bei der ökumenischen Sozialstation, für die Trzeciak arbeitet, ist das anders. Im Dienst in der ambulanten Pflege.

Es ist schon dunkel in Bissingen. Waltraud Trzeciak steht vor der Tür einer älteren Dame. Eine Spätschicht kann auch mal bis 21 Uhr dauern. "Wenn wir die Patienten ins Bett bringen, können wir nicht um 17 Uhr auftauchen", sagt Trzeciak. Jeder Fall ist dabei anders. Die einen brauchen Hilfe beim Duschen, beim Tablettennehmen. Wie lang das dauert, das hängt auch vom Pflegegrad ab. Elise Frömel lächelt, als sie die Tür öffnet. Die 82-Jährige war gerade beim Wäsche falten. Vieles kann sie noch allein. Nur beim An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe hilft das Team der Sozialstation. In der Verwandtschaft habe man darüber einen eher abfälligen Kommentar parat gehabt, berichtet die Rentnerin. "Dabei lässt du dir helfen?", habe es geheißen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen