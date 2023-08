Bissingen/Augsburg

17:37 Uhr

Nach dem tödlichen Autorennen bei Bissingen fällt ein letztes Urteil

Plus War es ein Autorennen? Oder doch ein missglücktes Überholmanöver mit traurigem Ende? Das Landgericht Augsburg hat nun eine Entscheidung getroffen.

Von Klaus Utzni

Im Berufungsprozess um den Tod eines 19-jährigen Beifahrers bei einem verbotenen Autorennen in der Nähe von Bissingen hat die Jugendkammer beim Landgericht Augsburg am Dienstag das Ersturteil des Amtsgerichts bestätigt. Wie der Fahrer des verunglückten Wagens ist nun auch der Schuldspruch gegen den zweiten am Rennen beteiligten Autolenker rechtskräftig. Die Kammer wies seine Berufung zurück. Der Angeklagte muss nun ebenfalls eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten nach dem Jugendstrafrecht hinnehmen und eine Geldauflage von 2000 Euro zahlen. Im Jugendstrafrecht kann nur einmal gegen ein Urteil einer unteren Instanz Berufung oder Revision eingelegt werden.

Die Gerichtsvorsitzende Caroline Hillmann sagte, das Gericht sei überzeugt, dass es irgendwann an jenem Unfalltag zu einer Absprache gekommen sei, sich ein Rennen zu liefern. Anderslautende Begründungen für die Fahrt wie ein Essen bei McDonalds in Donauwörth seien unglaubwürdig, Zeugenaussagen widersprüchlich. Videos, die untereinander ausgetauscht worden seien, hätten eindringlich vor Augen geführt, dass die jungen Leute ihre Autos nicht als reine Gebrauchsfahrzeuge benutzt hätten. Auch in einer WhatsApp-Nachricht zwei Stunden vor dem Unfall sei von einem Wettrennen die Rede gewesen. Die beiden Audis seien mit Tempo 160 eine Strecke nebeneinander gefahren, ehe es zu dem tragischen Unfall gekommen sei.

