Autofahrerin prallt frontal gegen einen Lichtmast in Bissingen

Ein Auto prallt in Bissingen gegen einen Lichtmast. Der kippt um und landet auf einen Gehweg.

Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend beim Rangieren in der Schloßstraße in Bissingen frontal gegen einen Lichtmast gefahren. Dieser stürzte durch den Aufprall um und landete auf dem Gehweg. Eine Gefährdung von Passanten und anderer Verkehrsteilnehmer bestand nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (AZ)