Bike-Abteilung des TSV Bissingen übergibt Spendengeld

Kürzlich besuchte ein Teil der Abteilungsleitung Bike des TSV Bissingen den „Bunten Kreis“ in Augsburg, um einen stolzen Spendenbetrag von 600 Euro zu übergeben. Dieser Betrag wurde im Rahmen der alljährlichen Bike-Weihnacht auf Spendenbasis der Teilnehmer erzielt. Stellvertretend für den Bunten Kreis wurden die Abteilungsleiter von Bettina Gebauer herzlich empfangen. Zunächst gab es einen informativen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten des Bunten Kreises, bevor die Spende offiziell überreicht wurde. Es war beeindruckend zu sehen, für welche Projekte und Aktionen die Unterstützung dort ankommt und dringend benötigt wird. Der Bunte Kreis in Augsburg ist insbesondere für die ambulante Betreuung von schwer- und schwerstkranken Kindern und Jugendlichen zuständig und finanziert einen Großteil seiner Arbeit durch Spenden.

