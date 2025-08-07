Bissingen erhöht Kita-Gebühren: „Sind landkreisweit immer noch im unteren Level“

Das neue Kindergarten- und Krippenjahr beginnt im September. Viele Gemeinden im Landkreis Dillingen werden zum neuen Jahr auch die Gebühren erhöhen. In Bissingen hat der Gemeinderat der Erhöhung kürzlich zugestimmt. Dort steigen die Gebühren um 20 bis 30 Prozent. Der Bürgermeister ist dennoch überzeugt, dass man in Bissingen noch vergleichsweise günstig wegkommt. Indes steigen die Kosten für die Gemeinde.

Zwischen 100 und 165 Euro betrugen die Elternbeiträge im Kindergarten für das erste Kind im vergangenen Jahr in Bissingen. In der Kinderkrippe wurden zwischen 110 und 220 Euro fällig. Ab September 2025 werden im Kindergarten nun mindestens 130 Euro und maximal 215 Euro fällig. In der Krippe starten die Gebühren bei 140 Euro und werden maximal 270 Euro kosten. Dazu kommt noch ein kleiner Beitrag für Spielmaterial, Essen und Getränke. Aus Sicht von Bürgermeister Stephan Herreiner eine moderate Erhöhung. „Wir haben je nach Buchungszeit pauschal um einen Fixbetrag erhöht“, sagt Herreiner gegenüber unserer Redaktion. „Wir sind damit im Mittelfeld dessen angelangt, was andere Gemeinden im vergangenen Jahr verlangt haben.“

Gemeindefinanzen: Fast eine Million Euro muss Bissingen zum Betrieb der Kita zuschießen

Die Gemeinde macht in diesem Jahr wahrscheinlich um die 980.000 Euro Minus mit der Kindertagesstätte. Das, was die Gebührenerhöhung bringe, sei, so Herreiner, also ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Dennoch wolle man die Arbeit im Kindergarten mit der Erhöhung entsprechend würdigen. „Wir sind aber landkreisweit noch immer im unteren Level, was die Preisgestaltung im Kindergartenbereich angeht.“

Die Eltern von Kindergartenkindern erhalten unabhängig vom Gehalt einen Zuschuss von 100 Euro pro Monat für den Kindergartenbesuch. Der Betrag wird direkt an die Gemeinde überwiesen. Den Rest müssen die Eltern bezahlen. In Bissingen also künftig zwischen 30 und 115 Euro. In der Kinderkrippe gibt es ebenfalls Zuschüsse, allerdings nur für Eltern bis zu einer Einkommensgrenze von 60.000 Euro. Diese Unterstützung muss extra beantragt werden.

Reaktionen auf die Gebührenerhöhung habe er noch nicht bekommen, meint Herreiner. „Ich denke, die Eltern wissen, was sie an unserer Einrichtung haben.“