Bissingen

18:30 Uhr

Bissingen feiert ein großes Jubiläumsfest für Frieden und Freiheit

Plus Vor 150 Jahren ist der Krieger- und Soldatenverein im Kesseltal gegründet worden. Für diese vier Tage haben die Verantwortlichen deshalb ein besonderes Programm auf die Beine gestellt.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Vier Tage hatten die Verantwortlichen des Krieger- und Soldatenvereins (KSV) Bissingen angesetzt, um das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen des Vereins zu feiern. Und die Menschen aus der Marktgemeinde und Umgebung sowie zahlreiche Gäste weit über den Landkreis Dillingen hinaus sind gekommen. Bei bestem Wetter und noch besserem Programm wurde im Kesseltal gefeiert - für den Erhalt des Friedens und der Freiheit.

Auch politische Prominenz ist im Kesseltal

Das Fest begann an Fonleichnam mit einem Festgottesdienst und anschließender Prozession, in die sich auch die Mitglieder des KSV Bissingen eingereiht hatten. Nach der offiziellen Eröffnung des Festes durch Alois Ebermayer, Vorsitzender des KSV Bissingen, im vollen Zelt des Hofgartens, überbrachte unter anderem auch Landtagsabgeordneter Fabian Mehring Grüße und Glückwünsche aus der bayerischen Landespolitik. In seinen weiteren Ausführungen verwies Mehring auf die besondere Bedeutung der Soldatenvereine für den Frieden und die Freiheit: "Der Krieg im Herzen Europas lehrt mit Schrecken, dass Frieden auf Dauer eine wehrhafte Demokratie erfordert."

