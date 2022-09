Bissingen feiert ein Volksfest für ein Vierteljahrhundert Pro-Seniore

Seit 25 Jahren gibt es die Pro-Seniore-Residenz in Bissingen. Das wurde groß gefeiert.

"Kesseltaler Volksfest“ stand in großer Schrift schon Tage vorher auf den Plakaten. Am Wochenende war es dann so weit. Und das, was im Festzelt und im Gartengelände bei der Pro-Seniore-Residenz in Bissingen geboten war, war groß. Neben den rund 66 Bewohnern und Bewohnerinnen sowie den 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kamen viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Kesseltal und darüber hinaus, um mit ihnen ein rundes Jubiläum zu feiern. So zeigte sich die Leiterin Anja Schweyer beeindruckt von dem überwältigendem Besuch, als sie das Fest zum 25-jährigen Bestehen der Residenz eröffnete.

Anerkennung aus dem ganzen Kesseltal

In ihrer Ansprache erinnerte die Heimleiterin, dass der erste Bewohner Josef Nothofer im März 1997 in die Seniorenresidenz eingezogen war, der Bundespräsident noch Roman Herzog hieß, Helmut Kohl Bundeskanzler war und Johannes Paul II. aus Polen auf dem Heiligen Stuhl in Rom gesessen hatte. "Bewegte Jahre, die hinter uns liegen", führte Anja Schweyer weiter aus, und ergänzt, dass in dieser Zeit die Residenz durch liebenswerte Senioren und Seniorinnen sowie einem hingebungsvollen Personal zu einer echten Gemeinschaft zusammengewachsen sei. In dieser Zeit habe das Haus im Kesseltal an Anerkennung gewonnen, "was wir alle auch an der großartigen Hilfe bei der Organisation dieses Volksfestes erfahren haben", so die Chefin. Viele Ehrenamtliche von Kesseltaler Vereinen hätten kräftig mit angepackt.

Stellvertretender Bürgermeister Helmut Herreiner und Einrichtungsleiterin Anja Schweyer beim Festabend. Foto: Horst von Weitershausen

Viel Geschichte in der Bissinger Einrichtung

Helmut Herreiner, stellvertretender Bürgermeister, erinnerte in seinem Grußwort an die Menge an Geschichte, die seit 25 Jahren in der Seniorenresidenz stecke. Dabei verwies er auf die Männer und Frauen aus der Mitte der Gesellschaft, die hier in ihrem Alter, oft krank und gebrechlich, von Menschen begleitet werden, die ihren Beruf auch vielfach als Berufung ansehen. Mit dem Satz "Den Wert einer Gesellschaft erkennt man im Umgang mit ihren Kindern und alten Menschen" sei für das Alten- und Seniorenheim in Bissingen zutreffend.

Doch was wäre ein Fest ohne Musik? Die Jugendkapelle MöBiJunited spielte auf, der Musikverein Kesseltal Bissingen begeisterte die Festbesucher und -besucherinnen, und die Band Kessel-Rock rockte am Abend. Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst im Festzelt, zelebriert vom neuen Pfarrer Ivan Kuterovac. Anschließend unterhielten Conny und die Sonntagsfahrer das Festzelt.

