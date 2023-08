Bissingen lagert die Wasserversorgung in Kommunalunternehmen aus

Investitionen in das Bissinger Kanalnetz sind dringend nötig. Verbunden mit den Sanierungsplänen ist die Frage nach der Nahwärme.

Als "überraschend ruhig" bezeichnet Bürgermeister Stephan Herreiner die vergangene Gemeinderatssitzung in der Marktgemeinde. Denn, es ging ums Thema Wasser, ein heikles Thema in Bissingen. Vor rund zehn Jahren eskalierte der sogenannte "Wasserstreit", es ging um die Frage, wie Investitionen an der Wasser-Infrastruktur finanziert werden sollen. Eine Bürgerinitiative stemmte sich dagegen, dass Investitionen über Beiträge refinanziert werden sollten, die sich nach der Grundstücksfläche richteten. Sie forderte dagegen, Gebühren zu erheben, also nur über den tatsächlichen Verbrauch abzurechnen.

Inzwischen ist das auch der Fall und Investitionen in die Wasserver- und -entsorgungsinfrastruktur der Gemeinde dringend nötig. Die müssten nun über 30 und mehr Jahre über die Gebühren refinanziert werden, sagt Herreiner. Die Kommune möchte nun die Wasserversorgung ausgliedern und an das Kommunalunternehmen übertragen. Das wirtschaftet als GmbH und hat damit andere rechtliche Spielräume als die Gemeinde, erklärt Herreiner nach der Gemeinderatssitzung. Doch warum dann die Ausgliederung?

Wasserversorgung und Wärmenetz in Bissingen sind miteinander verbunden

Herreiner verspricht sich daraus vor allem rechnerische Vorteile. Die Wasserversorgung würde dann nicht mehr als Posten im Haushaltsplan behandelt – inklusive der Verbindlichkeiten, die dieser Bereich mit sich bringt. So wäre der gemeindliche Spielraum für andere Pflichtaufgaben größer. "Aber die Schulden bleiben natürlich trotzdem da, das ist klar", sagt Herreiner. Der Vorschlag wurde im Gemeinderat mit einer Gegenstimme angenommen. "Für die Bürger ändert sich damit aber nichts", sagt der Rathauschef.

Das Thema Kanalsanierung ist in Bissingen eng verbunden mit einer anderen Frage: Wird der Ort in naher Zukunft ein Nahwärmenetz bekommen? Denn, so Herreiner, sind die Straßen einmal aufgerissen, wäre es vorteilhaft, wenn man nicht nur die Wasser-Infrastruktur repariert, sondern auch gleich Breitband und Wärmeleitungen verlegen könnte. Die anfängliche Euphorie um das Angebot von Schwaben Regenerativ sei verflogen, so Herreiner. Das Projekt liegt seit Kurzem auf Eis, weil nicht genug Hauseigentümer Interesse für einen Anschluss bekundet hatten. Beerdigen will Herreiner die Sache jedoch noch nicht. "Wir sind mit dem Anbieter in Kontakt und versuchen nun, das Netz zu optimieren. Vielleicht wird dann demnächst auch ein neues Angebot vorgestellt."

