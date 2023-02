Bissingen zeichnet zahlreiche Bürger für ihr Engagement aus

Beim Ehrungsabend der Marktgemeinde Bissingen erhielten viele verdiente Bürgerinnen und Bürger eine Anerkennung. Zudem gibt es einen neuen Ehrenbürger.

Einen wahrlichen Ehrungsmarathon gab es vor Kurzem in Bissingen. 2020 war es, als der Marktgemeinderat im Januar 2020 eine Richtlinie über die Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten für besondere Leistungen und große Verdienste im Markt Bissingen verabschiedet hatte. Die Ehrungen sollten nach den Worten von Bürgermeister Stephan Herreiner auch zeitnah durchgeführt werden. „Doch wie bei so vielen Vorhaben: Corona verhinderte sie. Und so haben wir beinahe drei Jahre warten müssen, um diesen Ratsbeschluss endlich umsetzen zu können", sagte der Bürgermeister in seiner Ansprache zum Ehrungsabend der Gemeinde in der Friedrich-Hartmann-Halle.

"Eine besondere Freude" nannte Herreiner den Anlass, 79 Bürgerinnen und Bürger mit Ehrenamtsnadeln auszeichnen zu können. Einer verließ die Halle sogar als neuer Ehrenbürger von Bissingen.

Alle, die an diesem Abend eine Auszeichnung erhielten, seien von Bürgern und Vereinen der Marktgemeinde vorgeschlagen worden, sagte Herreiner. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass sie sich alle ehrenamtlich für die Marktgemeinde engagiert haben.

Diese Bissinger Bürger erhielten eine Auszeichnung

Die Ehrennadel in Silber erhielten aus den Händen des Bürgermeisters:

Marlene Berchtenbreiter, Luise Frank, Gertraud Hahn, Leonhard Konrad, Bernhard Korn, Bernhardine Linder, Traudl Ott, Gerda Sailer, Philip Braun, Raffael Maiershofer, Konrad Ernst, Eugen Rauh, Edeltraud Schmid, Martin Schweyer, Thomas Sporer.

Mit der Ehrennadel in Gold wurden folgende 17 Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet:

Denis Dressel, Armin Hawliczek, Bernd Hiltner, Gerhard Hirner, Sebastian Schlund, Anton Gnugesser, Bernhard Hämmerle, Werner Knaus, Georg Korn, Volker Plaetschke, Wilhelm Steinle, Simon Knaus, Josef Meyer, Josef Ottner, Anette Paulus, Annegret Sinning, Elisabeth Sporer.

Die Bürgermedaillen in Silber wurde neun Mal verliehen:

Johann Geißler, Georg Streit, Karl Heider jun., Anton Rauh, Matthias Seiler, Franz Hurler, Xaver Mayer, Josef Knaus, Werner Wiedemann.

Die Bürgermedaille in Gold erhielten 37 Bissingerinnen und Bissinger:

Roman Bauer, Manfred Herreiner, Anton Weißenburger , Josef Weißenburger, Nikolaus Keis, Jörg-Reiner Mayer-Karstadt, Anton Meyer, Walter Gerstmeier, Karl Heider sen., Ottmar Hurler, Joseph Knaus, Hans Kolb, Kurt Lorenz, Lutz Trzeciak, Hermann Berchtenbreiter, Elisabeth Konrad, Anton Schiele, Hannelore Schmid, Luise Schmid, Michael Seiler, Johann Reichensperger, Alois Ebermayer, Josef Riegel, Jürgen Schäferling, Heinrich Schiele, Hans Ulrich, Josef Wengert, Barbara Schwierzy, Franz Gerold, Robert Huber, Robert Meyer, Max Kapfer, Michael Klarmann, August Sandmaier, Anton Schmid, Georg Seiler, Georg Veh.

Joseph Brenner ist neuer Ehrenbürger für Bissingen

Begleitet wurden die Ehrungen mit viel Beifall. Nun fehlte noch die Vergabe der höchsten von der Markgemeinde Bissingen zu vergebenden Auszeichnung: Diese erhalten nach den Worten des Bürgermeisters Personen, die sich durch herausragende und dauerhafte Leistungen um das Wohl des Markts Bissingen verdient gemacht und das Ansehen der Gemeinde außergewöhnlich gemehrt haben.

Bürgermeister Stephan Herreiner (links) mit Ehrenbürger Joseph Brenner. Foto: Horst von Weitershausen

Daher sei es ihm am heutigen Abend eine große Ehre, Joseph Brenner zum Ehrenbürger des Markts Bissingen zu ernennen. In einem kleinen Auszug aus dem ehrenamtlichen Engagement Brenners berichtete Stephan Herreiner, dass er sich unter anderem als Gemeinderat unter Bürgermeister Anton Schmid nach der Gemeindegebietsreform unablässig dafür eingesetzt habe, die Jugend der neuen Marktgemeinde über die Musik zusammenzuführen und den Jugendlichen eine Ausbildung an Instrumenten zu ermöglichen.

Musikverein Kesseltal Bissingen begleitet Ehrenabend

Des Weiteren habe er bei der Vereinsgründung der Kesseltaler Jugendkapelle das Amt des Vorsitzenden übernommen und bis ins Jahr 1994 die Geschicke des Vereins geleitet. Als Rektor der Grund- und Mittelschule Bissingen sei er neben seiner honorierten Tätigkeit Ansprechpartner und Helfer für Schüler mit Migrationshintergrund gewesen. Joseph Brenner sei zudem engagierter Pfarrgemeinderat, Kommunionhelfer und Lektor gewesen.

Darüber hinaus habe er ehrenamtlich seit dem Jahr 2015 zusammen mit seiner Frau Asylbewerber betreut, ihnen die deutsche Sprache vermittelt und sie zu Ämtern und Behörden begleitet. „In seinem ehrenamtlichen Einsatz zeichnet ihn großes soziales Engagement aus. Er ist immer freundlich, und man kann jederzeit zu ihm kommen“, so Herreiner in seiner kurzen Laudatio auf den neuen Bissinger Ehrenbürger. Lautstarken Beifall erhielt der neue Bissinger Ehrenbürger aus den Reihen der Besucher des Ehrenabends, der durch den Musikverein Kesseltal Bissingen unter der Leitung von Jochen Ruf musikalisch begleitet wurde.