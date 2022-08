Bissingen

06:00 Uhr

Bissingens Altbürgermeister Holzinger wird 65: Wie es ihm heute geht

Bissingens Altbürgermeister Michael Holzinger feiert am 23. August seinen 65. Geburtstag. Das Bild entstand bei den Kommunalwahlen 2020 im Rathaus.

Plus Michael Holzinger hat am Dienstag seinen Ehrentag. Fast drei Jahrzehnte war er der Rathauschef im Kesseltal - bis er schwer erkrankt ist. So geht es ihm heute.

Von Simone Fritzmeier

Mit dem Fahrrad quer durch das schöne Kesseltal, ohne Zeitdruck, ohne Hetze. Für Michael Holzinger keine Selbstverständlichkeit. Oder anders: Nun kann er dieses Gefühl genießen, wie er sagt. "Es ist einfach herrlich bei uns. Das nimmt man mit Auto und unter Druck nicht so wahr. Jetzt genieße ich diese neue Zeit", erzählt er. Weil er sich die Zeit dafür nehme und es gesundheitlich möglich sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen