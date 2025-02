Bissinger Feuerwehr ehrt engagierte Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bissingen wurden zahlreiche Mitglieder für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre langjährige Treue geehrt. Mit aktuell 190 Mitgliedern, von denen 88 im aktiven Feuerwehrdienst stehen, kann der Verein auf ein aktives Jahr voller Veranstaltungen zurückblicken. So wurden bei 32 Einsätzen hier im aktiven Dienst 848 Stunden ehrenamtlicher Einsatz geleistet, außerdem war der Verein bei zahlreichen Feierlichkeiten in der Gemeinde vertreten und veranstaltete sogar erstmalig ein Sommerfest in der Ortsmitte. Zudem steht die Feuerwehr in Kürze vor einer wichtigen Neuerung: Ein neuer Mannschaftstransporter wird bald die Fahrzeugflotte ergänzen, was die Einsatzbereitschaft und Mobilität der Feuerwehr weiter steigern wird. Darüber hinaus gab es einen Ausblick auf ein besonderes Ereignis: Vom 17. bis 20. Juli 2026 wird die Feuerwehr Bissingen zusammen mit den Nachbarfeuerwehren aus Hochstein und Unterbissingen 450-Jahre Feuerwehrjubiläum begehen. Des Weiteren darf man sich auch über neue Mitglieder freuen. Neu aufgenommen wurden: Elias Kapfer, Ayleen Thurian, Anna-Lena Strodel, Johannes Zink, Elisabeth Hippele, Verena Brenner, Josipa Jakic, Anna-Lena Konle, Fabian Wanek, Moritz Novosad und Xaver Novosad. Im Rahmen der Ehrungen wurden Josef Bösele, Josef Harlacher und Michael Wanner für das Erreichen des Leistungsabzeichens in Gold-Rot ausgezeichnet, Jochen Hämmerle, Thomas Gnugesser, Martin Ganzenmüller und Johannes Linder für 25 Jahre Feuerwehrdienst Stefan Rieder geehrt. Klaus Rieder und Erich Reichensperger sind seit 40 Jahren dabei. Im Rahmen der Versammlung konnten zudem besondere Jubilare geehrt werden: Heinz Dischler und Wendelin Rieder wurden jeweils für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Josef Schmauz erhielt eine Ehrung für sagenhafte 70 Jahre Treue zur Feuerwehr, und eine besonders herausragende Ehrung ging an Georg Korn, der für beachtliche 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde.

