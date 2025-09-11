Brandstifter steckt in Bissingen fast sein eigenes Haus in Brand

Mit vier selbst gelegten Bränden verursachte ein Bissinger einen Schaden von rund 80.000 Euro – Dass es nur zu einem materiellen Schaden kam, war in erster Linie Glück. Zweimal hätte das Feuer nämlich beinahe auf Wohnhäuser übergegriffen. Darunter ein Asylbewerberheim mit etwa 15 Bewohnerinnen und Bewohnern und das Haus des Angeklagten selbst. In diesem lebte er gemeinsam mit seiner Familie zur Miete. Seine Kinder befanden sich noch darin, als es nebenan zu brennen begann. Wie es zu den Taten kam, wurde am Montag im Augsburger Amtsgericht verhandelt.

Brandstiftung in Bissingen als „Kurzschlussreaktion“ nach dem Alkoholkonsum

Die Vorfälle seien alle eine „Kurzschlussreaktion“ durch seinen Alkoholkonsum gewesen, sagt der Angeklagte vor Gericht. Denn der Bissinger ist suchtkrank. Der ersten Tat im Dezember 2023 sei ein Streit mit seiner Lebensgefährtin vorausgegangen. Zuvor hatte er bereits Glühwein getrunken. Nach der Auseinandersetzung sei er nach draußen gegangen und habe sich mehrere Flaschen Bier gekauft. Unterwegs kam er nach eigenen Angaben an einer Garage vorbei und zündete eine Art Polster darin an.

Dass sich dieses „so groß entflammte“, habe der Bissinger nicht mitbekommen, wie er berichtet. Er sei „geschockt“ gewesen, als er das Feuer bemerkte und habe versucht, die Menschen in der Nachbarschaft zu informieren. Diese alarmierten die Feuerwehr. Ein Traktor in der Garage wurde bei dem Brand „völlig zerstört“, wie es Staatsanwalt Kiefele bei Verlesen der Anklageschrift beschreibt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Brand neben dem Asylheim in Bissingen: Ein fremdenfeindliches Motiv?

Einen noch höheren Schaden verursachte der Angeklagte im Februar 2024, nämlich 43.500 Euro. Der Bissinger hatte gerade Alkohol gekauft, erzählt er. Auf dem Nachhauseweg habe er ein Stück Papier angezündet, es in eine Mülltonne geworfen und den Deckel geschlossen. Anschließend sei er weitergegangen, um an einem anderen Ort sein Bier zu trinken – als er plötzlich Rauch roch.

„Nicht schon wieder“ sei sein Gedanke gewesen. Er sei zurück zum Ort des Geschehens gerannt, wo das Feuer bereits auf eine Scheune übergegriffen hatte – und Gefahr lief, auch das Asylheim daneben zu erreichen. Seine Absicht sei das nicht gewesen, wie der Angeklagte sagt. Er habe versucht, „dass niemand zu Schaden kommt“ und selbst den Notruf gewählt. Da die Einsatzkräfte noch nicht da waren, habe er zusammen mit einem anderen Mann eine Frau aus dem Heim „rausgeholt“. Der zuständige Kriminalhauptkommissar vermutet seiner Aussage im Gericht zufolge kein fremdenfeindliches Motiv.

Brandstifter zündet Auto in Bissingen an

Weniger willkürlich soll es zum Brand eines Autos in Bissingen gekommen sein. Nach seinem üblichen Bierkauf legte der Angeklagte im November 2024 wohl „aus Rache“ ein Feuer. Denn der Besitzer des Fahrzeugs hatte den Bissinger angezeigt, nachdem dieser unerlaubt mit genau diesem Auto gefahren war. Am Abend des Brandvorfalls sei die Autotür jenes Pkws offen gestanden, sagt der Angeklagte. Er habe sich in das Fahrzeug gesetzt und sei mit seinem Feuerzeug das Armaturenbrett entlanggefahren, bis sich dieses entflammte. Das Auto im Wert von rund 2000 Euro wurde vollständig zerstört.

Erst habe er die Hoffnung gehabt, dass man ihn nicht erwischen würde, erzählt der Bissinger. Dann räumte er seine Tat, inklusive der beiden vorhergehenden Brandstiftungen, bei einer Polizeibefragung ein. Umso paradoxer erscheint es, dass er nach dem Geständnis ein weiteres Feuer legte. In seiner eigenen Garage.

Brandstiftung in der eigenen Garage

Die Suche nach Alkohol soll den Bissinger in seine Garage geführt haben, gefunden habe er aber nichts. Stattdessen entzündete er ein Gartenpolster. Auch wenn er ein „Lodern“ bemerkt hatte, sei er gegangen und habe die Türe verschlossen. Er sei davon ausgegangen, dass das Feuer von selbst erlöschen würde, sagt der Angeklagte. Etwas später bemerkte er Rauch.

Zu allem Übel habe er die Garagentür geöffnet, wodurch ein „Feuerballen von links nach rechts“ raste, wie er beschreibt. „Daran gedacht, dass die Luftzufuhr das verschlimmern könnte“, habe er nicht. Seine Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Haus. Er konnte sie jedoch nach draußen bringen, bevor sich das Feuer ausbreitete. Die Feuerwehr verständigte der Bissinger selbst. Sein Haus geriet nicht in Brand, der Schaden an der Garage beläuft sich jedoch auf etwa 25.000 Euro.

Brandstifter soll in einer Erziehungsanstalt unterkommen

Der Dillinger Kriminalhauptkommissar vermutet im Zeugenstand, dass Brandstiftung dem Angeklagten als „Ventil“ diente. Die vergebliche Suche nach Alkohol könne in einem suchtkranken Menschen erheblichen Stress auslösen, unterstreicht die Sachverständige Dr. Verena Klein. Aufgrund seines erheblichen Alkoholkonsums stuft das Gericht den Angeklagten als vermindert schuldfähig ein.

„Man muss schon fast von einer Brandserie sprechen“, sagt Staatsanwalt Kiefele. Die Umstände seien jedoch ebenfalls zu berücksichtigen. Er plädiert auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und diese wird zum Ende der Verhandlung auch von Richter Lindig verkündet. Dafür soll der Bissinger in einer sogenannten Entziehungsanstalt untergebracht werden, wo er eine Therapie machen und sein Alkoholproblem aufarbeiten kann. Ein Urteil, das selbst der Verteidiger des Angeklagten, Frank Thaler, für „richtig“ und „fair“ hält. Motiviert, an seiner Suchterkrankung zu arbeiten, sei der Bissinger. „Es tut mir wirklich aufrichtig leid“, sagt er zum Abschluss der Verhandlung. Er wolle den Alkohol nun endlich hinter sich lassen, „um voll und ganz für meine Frau und meine Kinder da zu sein“.