Chor blickt zufrieden in die Vergangenheit und optimistisch in die Zukunft

Die Chorgemeinschaft Bissingen existiert seit 90 Jahren und hat auch 2024 einiges vor. Bei der Jahresversammlung kürte der Verein die aktivsten Probenbesucher.

Ihr 90-jähriges Bestehen konnte die Chorgemeinschaft Bissingen im vergangenen Jahr 2023 feiern. Dass ein Männerchor trotz zunehmender Nachwuchssorgen auch weiterhin Bestand haben kann, stellten die Bissinger Sänger in ihrem Jubiläumsjahr durch eine Vielzahl an Auftritten und Aktivitäten unter Beweis. Und es konnten mit Siegfried Königsbauer sowie Winfried Hämmerle auch zwei neue Kräfte den rund 30 aktive Sänger umfassenden Chor aufgenommen werden. Somit blickten der Erste Vorsitzende Günter Geißler und Chorleiter Roman Bauer bei der Jahresversammlung im Sportheim in Bissingen übereinstimmend zufrieden auf das vergangene Jahr zurück und optimistisch voraus.

Das absolute Highlight war natürlich das Jubiläumskonzert anlässlich des 90-jährigen Vereinsbestehens in der Friedrich-Hartmann-Halle, das durch die mitwirkenden Gäste aus Gundelfingen und Wertingen und durch die Einbettung in die Kulturtage des Landkreises Dillingen in seiner Breitenwirkung weit über das Kesseltal hinaus reichte.

Aber auch viele weitere Auftritte, ob das Muttertagskonzert im Frühjahr oder gegen Jahresende im Schloss Höchstädt und beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche in Bissingen boten Gelegenheit, sowohl das Können als auch die Freude am gemeinschaftlichen Singen unter Beweis zu stellen. Die beiden prägenden Köpfe der Chorgemeinschaft, Günter Geißler und Roman Bauer, stellten den geselligen Aspekt des Chores in den Mittelpunkt ihres Rückblicks. Gemeinsam etwas zu erarbeiten und dann auch zu präsentieren, seien gerade heutzutage gesellschaftlich so bedeutsame Aspekte.

Bissinger Chorgemeinschaft nimmt in der Kommune hohen Stellenwert ein

Bissingens Dritter Bürgermeister Franz Hurler stellte auch heraus, dass die Bissinger Sänger auch innerhalb der Kommune im kulturellen Bereich einen hohen Stellenwert einnehmen. „Pflegt eure zahlreichen Aktivitäten weiter!“, appellierte er. Beifall und ein kleines Präsent gab es für die fleißigsten Probenbesucher der wöchentlichen Sängerproben. Die Führenden in der Rangliste waren Zweiter Vorsitzender Albert Hämmerle mit 37 von 38 möglichen Teilnahmen, knapp dahinter Peter Rieder und Anton Oberfrank. Nachdem im Anschluss an den von Konrad Seiler vorgetragenen Kassenbericht die von Kassenprüfer Gerd Broersen vorgeschlagene Entlastung der Vorstandschaft reine Formsache war, nannte Chorleiter Roman Bauer in seiner Vorausschau auf 2024 bereits eine Reihe von Terminen für die Bissinger Sänger.

Diese wurden bereits zum Neujahrsempfang im Pro Seniore-Heim aktiv. Am 1. März wird der Chorverbandstag des Kreises Dillingen in Bissingen im Kronensaal stattfinden. Traditionell im Kalender stehen das Muttertagskonzert, die Vatertagswanderung, aller Voraussicht nach die Teilnahme an der Serenade am Schloss Bissingen und am weihnachtlichen Singen und Musizieren. Auch das eine oder andere interne Fest – Stichwort „geselliges Beisammensein“ – soll es geben. Einen Höhepunkt hatte sich die Sänger-Vorstandschaft noch für das Ende der Generalversammlung aufgehoben: Wolfgang Huber und Michael Seiler (letzterer in Abwesenheit) wurden von der Versammlung beide einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide singen seit 45 Jahren aktiv im Chor und prägen den Bissinger Chorgesang somit seit vielen Jahrzehnten als erste Tenöre ganz wesentlich mit. (AZ)