„Cola, Cash und Kaugummi“ auf der Theaterbühne in Bissingen

Seit nunmehr 35 Jahren sind die Theaterfreunde im kulturellen Leben des Kesseltals nicht mehr wegzudenken und dabei weit über die Grenzen Bissingens bekannt. Traditionell starten sie vier Wochen vor Ostern mit Ihren jährlichen Theatertagen im Gasthaus Krone in Bissingen. Diesmal kommt das Stück „Cola, Cash und Kaugummi“ von Autor Bernd Gombold auf die Bühne. Seit Ende Januar proben die elf Theaterspieler schon fleißig für die kommenden Aufführungen.

„Das Theaterspiel liegt uns allen einfach im Blut und die Rollen können durch eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Spielern besetzt werden“, sagt Karin Gnugesser, die selbst seit Jahren nicht nur zusammen mit Maria Seiler die Spielleitung innehat, sondern auch Erste Vorsitzende des Vereins ist. Zum Inhalt des Stückes verraten die Theaterfreunde so viel: Die Gastwirtschaft „Zum alten Seewirt“ ist eine altmodische Dorfkneipe in traumhafter Lage direkt am See. Bürgermeister Knackig und sein Vize genießen dort ihr Bier und ihre Weißwürste und tun alles, dass es so bleibt, wie es ist.

Moderne Freizeitanlage oder altmodische Dorfkneipe?

Ihre resoluten Ehefrauen jedoch wollen dort eine Begegnungsstätte für Frauen errichten, scheitern aber immer wieder an der Hartnäckigkeit der Dorfoberen. Auch die neue Pächterin vom „Seewirt“ sieht großes Potenzial für eine moderne Freizeitanlage und versucht mit allen Mitteln und Tricks den Bürgermeister und sein Gefolge von ihrem Vorschlag zu überzeugen. Wer sich am Schluss dann wohl durchsetzt? Das ist hier die Frage! Wer wissen will, wie die Geschichte ausgeht, ist herzlich zu den folgenden Aufführungsterminen eingeladen.

Freitag, 28. März, 19.30 Uhr

Samstag, 29. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 30. März, 13.30 Uhr

Sonntag, 30. März, 18. Uhr

Freitag, 4. April, 19.30 Uhr

Samstag, 5. April, 19.30 Uhr

Sonntag, 6. April, 17 Uhr

Freitag, 11. April, 19.30 Uhr

Samstag, 12. April, 19.30 Uhr

Karten können bei Familie Rieder unter der Telefonnummer 09084/217 reserviert werden. (AZ)