Das Bissinger Seniorenheim feiert sein Jubiläum mit einem Volksfest

Seit 25 Jahren gibt es die Pro-Seniore-Residenz im Kesseltal. Das soll nun mit einem Volksfest gefeiert werden.

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es das Pflege- und Seniorenheim in Bissingen. Direkt am Ortseingang ist die Pro-Seniore-Residenz seit 25 Jahren eine letzte Heimat für ältere Menschen aus der Umgebung. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden - und zwar richtig. Am Samstag, 10. September, und am Sonntag, 11. September, findet deshalb ein buntes Volksfest statt. Mit allem was dazu gehört.

Jubiläumsfest in Bissingen: Gottesdienst, Musik, Traktortour

Der Samstag beginnt im Festzelt um 15 Uhr mit der Jugendkapelle MöBiJUnited zu Kaffee und Kuchen. Der Musikverein Kesseltal Bissingen spielt ab 18 Uhr für die Festbesucher und „Kessel Rock“ von der Musikschule Wertingen heizt ab 22 Uhr den Gästen ein.

Der Festsonntag beginnt ab 9 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt, anschließend Weißwurstfrühstück und zur Unterhaltung spielen „Conny und die Sonntagsfahrer“. Übrigens: Das Jubiläumsfest soll nicht nur eine Riesengaudi für Erwachsene werden, auch die Kleinen können sich an einer Hüpfburg austoben, sich Schminken lassen oder mit einem Traktor eine Runde durch Bissingen mitfahren. (how)

