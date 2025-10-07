Das Kindertheater im Kesseltal lebt

Schon seit 1994 gibt es bei den Theaterfreunden Kesseltal e.V. das Kinder- und Jugendtheater. Abwechselnd gab es jedes Jahr entweder ein Märchen, dass die jüngeren Kinder spielten oder lustige Sketche und Einakter, die von den Jugendlichen des Vereins dargeboten wurden. Bei den vielen Spielenachmittagen mit Essen und Trinken, Wasserrutschen, Schnitzeljagden und Zeltlager hatten die jungen Mitglieder des Vereins viel Spaß und Unterhaltung. Doch 2020 wurde diese Tradition jäh unterbrochen. Und als man 2023 offiziell auch wieder Theaterspielen durfte, fand sich leider kein Spielleiter, der das Kindertheater einstudieren wollte.

Doch das ist Geschichte: Denn die Vereinsmitglieder Vanessa Stegner, Carolin Meyer, Julia Gerstmayr (sie waren auch schon vor vielen Jahren Spielerinnen im Kindertheater) und Verena Markut haben nun die Regie übernommen und mit 18 Kindern das Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" einstudiert. In den letzten Wochen wurde mit viel Engagement und Herzblut gelesen, geprobt und gespielt, um das Stück auf die extra dafür gebaute Bühne im Pfarr- und Jugendheim in Bissingen zu bringen.

Endlich kam der Tag der Aufführung und es wurde ein weiterer Höhepunkt des Vereinsjahres 2025 der Theaterfreunde Kesseltal e.V. Die Kinder spielten ihr Theater zweimal zu verschiedenen Uhrzeiten, und die zahlreich erschienenen Zuschauer waren restlos begeistert von der Spielfreude der jungen Talente.

