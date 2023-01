Dem Männergesangsverein in Bissingen fehlen die Männer

Der Bissinger Verein blickt auf eine jahrzehntelange Tradition zurück. Doch die Mitglieder werden immer weniger. Nun werden Lösungen gesucht.

Über viele Jahre, ja Jahrzehnte, galt die Chorgemeinschaft Bissingen als eine der besten und aktivsten Chöre weit und breit. Doch der Verein steht unter Druck. Die Mitglieder werden immer älter und es gibt nicht genug Nachwuchs. Die Mitglieder sprachen deshalb kürzlich in der Generalversammlung über mögliche Lösungen.

Nachdem eine ganze Reihe von Sängern derzeit die wöchentlichen Proben wegen der Pandemie, aus Altersgründen und wegen anderer Verpflichtungen kaum mehr oder gar nicht mehr besuchen, wird die Frage nach der Zukunft des Bissinger Männerchores immer akuter. Und damit ergab sich, wie es sowohl der Erste Vorsitzende Günter Geißler als auch Chorleiter Roman Bauer und der stellvertretende Chorleiter Bernd Heller die Frage formulierten, ob man nicht – zusätzlich zum reinen Männerchor – in Bissingen einen gemischten Männer- und Frauenchor begründet.

Immerhin gibt es einen Vorläufer eines solchen gemischten Chores, das "offene Singen", das in Corona-Zeiten ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen der Diskussion machte der Zweite Bürgermeister Helmut Herreiner den Vorschlag, die Chorgemeinschaft angesichts ihres 90-jährigen Bestehens zumindest in diesem Jubiläumsjahr noch wie bisher zu belassen und, soweit möglich, „Altmitglieder“ zu reaktivieren sowie zu versuchen, neue Sänger zu rekrutieren.

Im Jahr 1933 gegründet, hat die Chorgemeinschaft das gesellschaftliche und kulturelle Leben nicht nur im unteren Kesseltal, sondern weit darüber hinaus geprägt und bereichert. Das 90. Jubiläum soll mit einem Festkonzert, das im Oktober im Rahmen der Dillinger Kulturtage in der Sporthalle in Bissingen stattfinden soll, gebührend gefeiert werden. Roman Bauer stand allein 30 Jahre lang als Chorleiter am Dirigentenpult. Auf eine langjährige Mitgliedschaft können aber auch andere Sänger zurückblicken. Sie wurden bei der Versammlung mit Urkunden ausgezeichnet. Erwin Reiter für 25 Jahre aktives Singen, Georg Wetzstein für 40 Jahre und Heinz Bartschat für 60 Jahre.

Im Anschluss daran führte Herreiner als Wahlleiter die fälligen Neuwahlen durch. Völlig einvernehmlich in ihren Ämtern bestätigt wurden Günter Geißler als Erster Vorsitzender, Albert Hämmerle als Zweiter Vorsitzender, Bernhard Wiedemann als Kassierer und Ulrich Bosch als neuer Schriftführer, der nach neun Jahren Reinhold Nothofer ablöst. Abschließend wurden die wichtigsten bisher festgelegten Termine für die Chorgemeinschaft im Jahr 2023 bekannt gegeben: Gleich am kommenden Freitag, 13. Januar, gestalten die Sänger den Neujahrsempfang im Pro Seniore-Heim musikalisch mit. Am Vorabend des Muttertags ist am 13. Mai zusammen mit dem Musikverein das traditionelle Muttertagskonzert geplant, am 18. Mai die Vatertagswanderung, Mitte Juli eventuell wieder die Serenade im Schlosshof Bissingen und am 15. Oktober die Feier des 90-jährigen Jubiläums. Am 11. November ist die Chorgemeinschaft zu einem Benefizkonzert ins Schloss Höchstädt eingeladen, und die musikalische Abrundung findet das Sängerjahr durch die Gestaltung des Volkstrauertags und die Mitwirkung beim weihnachtlichen Singen und Musizieren am 17. Dezember in der Bissinger Pfarrkirche.