Bissingen

12:00 Uhr

Der Gitarren-Doktor aus Bissingen reparierte schon für AC/DC

André Waldenmaier baut und repariert in Bissingen E-Gitarren und Bässe. Selbst spielt er aber nur wenig, sagt der Handwerker.

Plus André Waldenmaier ist von München ins Kesseltal gezogen und hat dort eine Gitarren-Werkstatt aufgebaut. Wie er dazu kam und welche prominenten Kunden er schon hatte.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Manche geben sich ganz bescheiden in ihrem braunen Anstrich, andere sind über und über mit Glitzersteinen besetzt: In der Gitarren-Werkstatt von André Waldenmaier liefern Musiker ihre liebsten Schätze zur Reparatur ab. Die goldenen Zeiten des Rock’n’Roll sind zwar vorbei, doch Waldenmaier kann sich über fehlende Kundschaft nicht beschweren. Gibt es etwa ein Gitarren-Revival?

Was als Erstes ins Auge fällt, wenn man Waldenmaiers Werkstatt betritt, sind allerdings nicht etwa die Gitarren, sondern der Ausblick. Hier, am Rande eines Baugebiets in Bissingen hat sich Waldenmaier neben seinem Wohnhaus eine Werkstatt eingerichtet – mit grandiosem Ausblick ins Kesseltal. Unter dem Namen "Staufer Guitars" repariert und fertigt der gebürtige Baden-Württemberger die Instrumente.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

