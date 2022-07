Bissingen

17:30 Uhr

Der tödliche Unfall bei Bissingen wird erneut vor Gericht verhandelt

Das Bild entstand am nächsten Morgen nach dme tödlichen Unfall in Bissingen im März 2021.

Plus Es geht weiter beim Prozess um den tödlichen Unfall zwischen Warnhofen und Bissingen. Es kommt zur Berufungsverhandlung. Das sind die Gründe.

Von Simone Fritzmeier

Fast fünf Stunden lang dauert die Verhandlung an diesem Donnerstagnachmittag vor wenigen Wochen vor dem Dillinger Amtsgericht. Viele Menschen sind dabei. Freunde, Familie, Nachbarn, Bekannte des Opfers und der Angeklagten aus dem Kesseltal verfolgen die emotionale Verhandlung - und das Urteil, das am Ende gefallen ist. Es geht um die Frage, ob der Unfall am Abend des 2. März 2021 ein illegales Autorennen war, oder ob ein risikoreicher Überholvorgang schiefging. Wie berichtet, ist ein junger Mann unangeschnallt aus einem Auto geschleudert worden. Er war sofort tot. Das Schöffengericht um Richterin Gabriele Held verurteilt einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen. Doch nun kommt es zu einer Berufungshandlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen