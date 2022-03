Die Auerquelle in Bissingen ist Walter Hörhammers Lebenswerk

Walter Hörhammer feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag. Der „Seniorchef“ der Bissinger Auerquelle ist immer noch im Betrieb aktiv.

Weit über Nordschwaben hinaus bekannt ist die Bissinger Auerquelle. Im Jahre 1906 gegründet, gilt sie seit vielen Jahrzehnten als Vorzeigeunternehmen der Gemeinde Bissingen und erwarb sich in ihren Anfangsjahrzehnten durch Kur- und Badebetrieb, vor allen Dinge aber auch durch den Vertrieb des Auerquelle-Mineralwassers einen guten Ruf.

Walter Hörhammer im Jahre 2006 bei der 100-Jahr-Feier der Auerquelle. Geschätzt rund 10.000 Menschen kamen damals zu diesem Jubiläum und würdigten die Bedeutung dieses Unternehmens für die gesamte Region. Den Festgottesdienst zelebrierte damals Abt Edelbert Hörhammer OSB, ein Bruder Walter Hörhammers. Foto: Repro, Gemeindearchiv Bissingen

Was vor nunmehr 116 Jahren als Projekt des Bissinger Apothekers Max Premauer und des Donauwörther Unternehmers Ludwig Auer begann und auch von der fürstlichen Familie Oettingen-Wallerstein unterstützt wurde, entwickelte sich im Laufe der Jahre immer weiter. Bemerkenswert und nahezu einmalig im weiten Umkreis ist allerdings, dass nahezu die Hälfte dieser 116-jährigen Firmengeschichte von einem Mann geprägt wurde, der die Auerquelle mit ihrem gesamten Besitz im Juli 1966 käuflich erwarb.

Fast täglich ist der Senior im Bissinger Betrieb

Walter Hörhammer, geboren in Freising, zog im Juni vor nunmehr 56 Jahren in das beschauliche Kesseltal und prägte es durch seine Firma maßgeblich mit. In diesen Tagen konnte der rührige, gleichwohl stets bescheidene und immer hilfsbereite Unternehmer seinen 80. Geburtstag feiern. Viele, die Walter Hörhammer kennen, können es gar nicht glauben, dass er nun schon „80“ wurde.

Nahezu täglich hilft er ebenso wie seine Ehefrau Erna im Betrieb mit und unterstützt damit den Sohn, die Schwiegertochter Sonja und die rund 40 Beschäftigten der zu einem hochmodernen Produktionsbetrieb herangereiften Firma, die am westlichen Ortsausgang von Bissingen, genau genommen aber bereits auf der Flur des früher selbständigen Ortsteils Göllingen liegt.

Im 60. Jahr ihres Bestehens erwarb Walter Hörhammer den gesamten Besitz der Auerquelle mit Kurhaus und Abfüllbetrieb sowie den umgebenden Anlagen. In den Aufzeichnungen des damals existierenden Kur- und Verkehrsvereins, heute im Archiv der Marktgemeinde Bissingen untergebracht, sind für dieses Jahr bei der Auerquelle 12.421 Übernachtungen von 978 Kurgästen verzeichnet. Im Kurhaus standen für die Gäste, die teilweise auch aus dem Ausland kamen, damals 17 Zimmer mit 27 Betten zur Verfügung. Im Abfüllbereich installierte Walter Hörhammer eine moderne Abfüllanlage.

Eine damals hochmoderne und schnelle Abfüllanlage mit einem hohen Automatisierungsgrad ließ der neue Besitzer Walter Hörhammer 1967 installieren. Eine damals hochmoderne und schnelle Abfüllanlage mit einem hohen Automatisierungsgrad ließ der neue Besitzer Walter Hörhammer 1967 installieren. Foto: Repro, Gemeindearchiv Bissingen

Er modernisierte und automatisierte zudem umgehend den Mineralwasser- und Limonadenabfüllbetrieb der Auerquelle. Neben dieser Neuerung ließ er auch die Quellfassung, die sich im Kurhaus befand, neu gestalten und den Anschluss an die Kanalisation Bissingens durchführen.

Als der Kurbetrieb in Bissingen geschlossen wurde

Die Bestrebungen, statt des aus dem alten und schon mehrfach erweiterten Kurhauses ein neues, modernes Gebäude zu errichten, wurden in den Folgejahren allerdings in den politischen Mühlen zermahlen. Daran konnten auch der Aktionsverband Naherholung und Fremdenverkehr im Kesseltal und die Besuche politischer Prominenz nichts ändern.

Ein Luftbild der Auerquelle aus den Achtziger Jahren zeigt unter anderem die erste große Abfüll- und Lagerhalle. Verglichen mit heutigen Maßstäben moderner Industriebetriebe wirkt sie allerdings eher dezent. Ein Luftbild der Auerquelle aus den Achtziger Jahren zeigt unter anderem die erste große Abfüll- und Lagerhalle. Verglichen mit heutigen Maßstäben moderner Industriebetriebe wirkt sie allerdings eher dezent. Foto: Repro, Gemeindearchiv Bissingen

Im Frühjahr 1980 wurde die endgültige Schließung des Kurbetriebs der Auerquelle öffentlich gemacht. Der Vertrieb des Mineralwassers der Quelle, zu der in den Folgejahren weitere Erschließungen in bis zu 342 Metern Tiefe hinzu kamen, bildet bis heute die Geschäftsgrundlage der Auerquelle und lässt den „Seniorchef“ Walter Hörhammer zufrieden auf sein Lebenswerk zurückschauen. Im Jahre 2007 haben die Eltern mit dem Erreichen des Pensionsalters von Walter Hörhammer den gesamten Betrieb an den Sohn Wolfgang übergeben.

Mindestens genauso wichtig wie seine Auerquelle mit allen Beschäftigten ist Walter Hörhammer aber auch die Familie, in deren Kreise er den runden Geburtstag am vergangenen Wochenende feiern konnte. Dass sich ein solcher Anlass gerade in Corona-Zeiten zu einem mehrtägigen Feier-Marathon entwickelt, durfte der Jubilar aber auch erleben. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Stephan Herreiner, mehrere Vereinsabordnungen, aber auch der Musikverein Bissingen, der im Freien ein Ständchen brachte. (pm)