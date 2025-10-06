Die beste „Ausbilderin des Jahres“ ist bei Gropper

Große Ehre für Elisabeth Hörr, Ausbilderin im Bereich Qualitätssicherung bei der Molkerei Gropper: Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) kürte die Abteilungsleiterin am Freitag auf der drinktec in München zur „Besten Ausbilderin des Jahres“. Vorausgegangen war ihre Nominierung durch den Landesverband Bayerischer und Sächsischer Molkereifachleute und Milchwirtschaftler e.V. Zur Begründung heißt es in der Nominierung, dass Elisabeth Hörr sich besonders um die Förderung der Aus- und Fortbildung des Berufsnachwuchses verdient gemacht hat. „Ich nehme diese Auszeichnung mit großer Freude entgegen, da die Ausbildung junger Menschen eine Herzensangelegenheit für mich ist“, betont die Preisträgerin. „Bei Gropper legen wir viel Wert auf die Ausbildung unserer Nachwuchskräfte, bieten ihnen vielfältige Perspektiven an und verfügen über gute Strukturen zur Nachwuchsförderung.“ Auch nach der Ausbildung stehen den Mitarbeitenden von Gropper zahlreiche Weiterentwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten offen. Wenige Wochen zuvor, zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September, starteten insgesamt 18 junge Menschen ihre Ausbildung und zwei ihr duales Studium bei der Molkerei Gropper in Bissingen. „Wir freuen uns auch in diesem Jahr über das große Interesse an einer Ausbildung oder einem dualen Studium in unserem Betrieb“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Heinrich Gropper. „Es ist, genau wie die Auszeichnung von Elisabeth Hörr, eine Bestätigung für die hohe Ausbildungsqualität bei uns“. Mit mehr als 900 Mitarbeitenden in Bissingen gehört Gropper zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region. Insgesamt bietet das Familienunternehmen neun verschiedene Ausbildungsberufe und drei duale Studiengänge an. Wer sich für eine Ausbildung im Molkereibetrieb interessiert, kann sich breits für den Ausbildungsbeginn im September 2026 bewerben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!