Die Bissinger Molkerei Gropper muss ihre Wasserversorgung ändern

Plus Das Unternehmen darf seine Brunnen nicht mehr für Brauchwasser nutzen. Nun sucht die Molkerei Bissinger andere Möglichkeiten an zwei Stellen im Gemeindegebiet.

Die Molkerei Gropper ist ein großes Unternehmen im Kesseltal und verarbeitet laut eigenen Angaben 269 Millionen Liter konventionelle und 81 Millionen Liter Bio-Milch. Für diese Verarbeitung ist nicht nur Energie nötig, sondern auch eine gehörige Menge Wasser. Die gewann Gropper bislang aus einem Brunnen, aus dem das Unternehmen auch sein Mineralwasser fördert. Damit soll jedoch Schluss sein.

Das Thema fand sich auf der Tagesordnung des Bissinger Gemeinderats. Die Molkerei möchte Probebohrungen auf Bissinger Flur vorantreiben, um sich eine andere Wasserversorgung zu erschließen. Laut Bürgermeister Stephan Herreiner werde aktuell die Brauchwasserförderung aus den Tiefbrunnen lediglich geduldet.