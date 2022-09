Bissingen

Ivan Kuterovac ist der neue Pfarrer der Katholiken im Kesseltal

Plus Ivan Kuterovac wird am Wochenende offiziell in Bissingen eingeführt. Der Pfarrer hat schon einige Stationen hinter sich - und ursprünglich einen anderen Beruf gelernt.

Von Horst von Weitershausen

Ivan Kuterovac ist in der Kleinstadt Vincovci im Osten von Kroatien geboren und dort aufgewachsen. Seit wenigen Wochen hat er ein neues Zuhause mitten im schönen Kesseltal. Er ist der neue Geistliche der katholischen Pfarreiengemeinschaft in Bissingen. Am Samstag wird er offiziell in sein Amt eingeführt. Auf seine neue Tätigkeit freut er sich, wie er sagt – und auch auf die Umgebung. "Ich wollte wieder in den Süden von Deutschland, am besten rund um Augsburg“, erzählt er. Denn Pfarrer Kuterovac hat schon einige Stationen hinter sich.

