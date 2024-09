Die Ministranten haben in Bissingen das Wort

Es wurde eine ganze besondere Wortgottesdienstfeier in der Kirche „St.Peter und Paul“ in Bissingen. Verantwortlich dafür zeichneten sich 19 Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Bissingen. Sie ließen ihre Romwallfahrt nochmal Revue passieren. Der Funken ihrer Freude sprang auch auf die Kirchenbesucher über. „Lassen Sie sich überraschen und lassen Sie sich darauf ein!“ Pfarrgemeinderätin Conny Bauer versprach bei ihrer Begrüßung nicht zu viel und versetzte die Kirchengemeinde gleich in Vorfreude. Nach dem feierlichen Einzug der Romwallfahrer in die Bissinger Kirche erzählten die „Minis“ in ihren blumigen Worten viel über ihre unvergessliche Reise. Selbstverständlich stellte die Papst-Audienz den religiösen Höhepunkt dar. Das war während ihrer Reise jedoch längst nicht alles. Ihren Erfahrungsschatz bereicherte der Besuch einiger Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die „Spanische Treppe“ beim Abendgebet, das Kolosseum und den Vatikan.

Die Romwallfahrer aus Bissingen erfüllten das diesjährige Motto „Mit Dir“ eindrucksvoll mit Leben. Ja, sie bildeten eine Einheit untereinander und mit Gott. Den Kirchenbesuchern wurden zudem mit selbstgebastelten Hüten die Bedeutung der Kopfbedeckung in Rom nähergebracht. In der italienischen Hauptstadt standen ihre Strohhüte sinnbildlich für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Dass diese Reise genau das verkörperte, war auch ein großer Verdienst der Betreuer Gabi Zink, Elaine Steinle und Pfarrer Ivan Kuterovac, die mit einem Geschenk bedacht wurden. Selbst am Wortgottesdienst überließen die Protagonisten nichts dem Zufall und wählten ausnahmslos Lieder von der Romwallfahrt. Begleitet wurde die Wortgottesfeier von Solistin Olivia Bauer und Organist Roman Bauer. „Es war uns einer Ehre. Wir sind dankbar für die Erfahrungen, die wir sammeln durften.“ Die Schlussworte der Minis sagten sehr viel aus. Text: Martin Wirth