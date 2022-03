Die Zeit der grünen Kreide-Tafel ist vorbei - auch im Kreis Dillingen

Ein Günzburger Modell für alle Grund- und Mittelschulen eines Landkreises wird in Bissingen vorgestellt. Es soll in Bayern einzigartig sein.

Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben auch die Schulen völlig unerwartet getroffen. Individuelle Lösungen machten den Distanzunterricht mal besser mal schlechter. Mit Zuschüssen des Freistaats wurden die Bildungseinrichtungen nach und nach digital aufgerüstet. Laut Bissingens Schulleiter Werner Zucker ist seine Grund- und Mittelschule inzwischen gut aufgestellt. Doch eine Zusammenarbeit mit der Nachbareinrichtung in Höchstädt ist auf digitaler Ebene nicht möglich.

Häufig seien die digitalen Systeme an Schulen nicht mit anderen kompatibel, sagte Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel als Vertreter der Bachtal-Schulen. Wie es anders gehen kann, erfuhren die beiden jetzt bei einem Termin im Bissinger Rathaus mit Vertretern des Nachbarlandkreises Günzburg. Dort hatten sich Landratsamt, Schulamt, Lehrer, Lehrerinnen und Eltern schon vor Corona Gedanken über eine digitale Zusammenarbeit gemacht.

6300 Schülerinnen und Schüler an Grund- und Mittelschulen

Wie Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler erläuterte, waren sich alle einig, ein gemeinsames Digitalisierungsmodell für die Grund- und Mittelschulen zu installieren.

Erörterten das Thema „Digitalisierung an Schulen“. Im Bild von links: Kreisrat Manuel Knoll, Höchstädt, Landrat Hans Reichhart, Günzburg, Bürgermeister Tobias Bühler, Gundremmingen, Bürgermeister Christoph Mettel, Haunsheim, Bürgermeister Stephan Herreiner, Haunsheim, Rektor Werner Zucker, Bissingen, und Stimmkreisabgeordneter Georg Winter. Foto: von Weitershausen

Schon 2017 gab es erste Gespräche über einen Zweckverband. Als dann im ersten Corona-Lockdown alle Schulen nach Lösungen für den Distanzunterricht suchen mussten, war der Kreis Günzburg schon weiter. 2021 wurde ein Zweckverband gegründet, dem inzwischen alle 36 Grund- und Mittelschulen mit insgesamt 6300 Schülern und Schülerinnen beigetreten sind. „Dies bedeutet, dass die Lehrerinnen und Lehrer an all diesen Schulen bei einem Wechsel in den Distanzunterricht mit der gleichen Hard- und Software arbeiten können“, sagte der Günzburger Landrat Hans Reichart. Zudem seien die Schülerinnen und Schüler mittlerweile zu 40 Prozent mit der identischen Hard- und Software für zu Hause ausgerüstet worden. In ein bis zwei Jahren sollen es 100 Prozent sein.

Mettel sagte, er hätte vor zwei Jahren ein einheitliches System im Bachtal favorisiert. Doch in Zeiten des Lockdowns sei es nicht möglich gewesen, das an den Bachtal-Schulen zu verwirklichen. Das Günzburger Modell könne ein Vorbild für den Landkreis Dillingen sein. Dieser verfüge auch über ein stabiles Glasfasernetz, um die dafür nötigen Wlan- Anschlüsse zu realisieren.

Landrat Reichhart erklärte, dass sich das Günzburger Modell nicht von heute auf morgen überall umsetzen lasse. Denn mit den recht üppig geflossenen Corona-Geldern des Freistaats hätten sich die einzelnen Schulen in Sachen „digitale Lehrmittel“ recht gut ausgerüstet. Doch dabei solle berücksichtigt werden, dass es spätestens nach fünf Jahren neue Geräte brauche. Dann könne über eine Vereinheitlichung der Systeme nachgedacht werden.

Das Günzburger Modell ist in Bayern einzigartig

Auch im Landkreis Günzburg habe der Zweckverband mit fünf oder sechs Mitgliedern begonnen. Hier sei dann, begünstigt durch die Pandemie, in den Schulen eine digitale Neuorientierung notwendig geworden. Das habe letztendlich dazu geführt, dass sich alle Grund- und Mittelschulen des Landkreises nach und nach dem Zweckverband angeschlossen haben.

„Zur Betreuung des Systems sind fünf Mitarbeiter eingestellt worden, die bei Störungen sofort eingreifen“, teilte Rathauschef Bühler als politischer Vorsitzender des Zweckverbandes mit. „Das Günzburger Modell ist in Bayern einzigartig und sicherlich nachahmenswert“, betonte Landrat Reichhart. „Doch wichtig ist, dass besonders das Landratsamt und das Schulamt zur Bündelung der gemeinsamen Kräfte dahinter stehen.“

An dem Termin hatten auch JU-Kreisrat Manuel Knoll und CSU-Landtagsabgeordneter Georg Winter sowie der Gastgeber, Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner, teilgenommen.