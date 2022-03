Bissingen/Dillingen

vor 17 Min.

Das tödliche Autorennen bei Bissingen ist jetzt ein Fall für das Amtsgericht

Auf dieser Strecke ist es passiert, das Bild entstand vor einem Jahr – genau einen Tag nach dem schrecklichen Unfall. Nach einem Autorennen am Zieglerberg in Bissingen ist ein junger Mensch ums Leben gekommen. Die beiden Fahrer werden sich nun vor Gericht verantworten müssen.

Plus Ein Jahr ist es nun her, dass ein 19-Jähriger bei einem Unfall am Zieglerberg zwischen Bissingen und Warnhofen starb. Zwei junge Männer müssen sich deshalb bald vor Gericht verantworten.

Von Jonathan Mayer

Die beiden Autos rasen über den Zieglerberg zwischen Warnhofen und Bissingen. Sie sind viel zu schnell. Später wird die Staatsanwaltschaft von Geschwindigkeiten zwischen 150 und 190 Stundenkilometern ausgehen. Die zwei jungen Fahrer liefern sich ein Autorennen. In einer Rechtskurve kommt einer der Wagen von der Straße ab, er überschlägt sich mehrfach. Am Ende ist ein erst 19 Jahre alter Beifahrer tot. Etwas mehr als ein Jahr ist der tragische Verkehrsunfall nun her, der weit über das Kesseltal hinaus Bestürzung ausgelöst hat. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden Fahrer nun Anklage erhoben. Sie sollen sich bald vor Gericht verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

