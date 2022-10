Drei Chöre, zwei Konzerte und ein Motto in Wertingen und Bissingen

Die Chorgemeinschaft und das Vokalensemble Bissingen treten zusammen mit dem Liederkranz Wertingen auf. Dabei werden besondere Ehrungen vergeben.

Länger schon war die Idee eines gemeinsamen Konzertes dreier Chöre aus Wertingen und Bissingen gereift. Nachdem die Musikschulen aus Wertingen und Bissingen seit einigen Jahren eng kooperieren und mit Roman Bauer ein Bissinger musikalisches Urgestein mittlerweile auch den Vorsitz der Musikschule Wertingen innehat, sind beste Voraussetzungen für ein harmonisches und innovatives Zusammenwirken geschaffen. Unter dem Motto "Viva la Musica" traten das Vokalensemble Bissingen, geleitet von Magdalena Polzer, der Liederkranz Wertingen unter der Stabführung von Stefan Christ und die Chorgemeinschaft Bissingen am Samstagabend im Forum des Wertinger Gymnasiums und am Sonntagabend in der herbstlich dekorierten Friedrich-Hartmann-Halle in Bissingen auf.

Lokale Prominenz in Bissingen und Wertingen

"Es gibt fast nichts Schöneres für einen Veranstalter und in diesem Falle für die drei auftretenden Chöre, als vor Konzertbeginn noch nachbestuhlen zu müssen!" Mit diesen Worten drückte der Vorsitzende der Bissinger Chorgemeinschaft, Günter Geißler, seine Freude über die tolle Publikumsresonanz aus. Er begrüßte in der Sporthalle in Bissingen unter anderem den Bürgermeister Stephan Herreiner sowie den Kreis-Chorverbandsvorsitzenden Franz Lingel. Beide konnten sich wie das gesamte Auditorium schon bei den ersten Klängen davon überzeugen, dass die grundlegende Konzertidee, mit diesem Gemeinschaftsprojekt der Leidenschaft des Singens kraftvoll und mit Freude nachzukommen und dies auch dem Publikum zu vermitteln, mit Leben erfüllt wurde.

Die Chorgemeinschaft Bissingen führte im Rahmen des Konzertes in der Friedrich-Hartmann-Halle Ehrungen durch: (von links) Kreis-Chorverbandsvorsitzender Franz Lingel, Helmut Herreiner (25 Jahre), Michael Dorn (50 Jahre), Hermann Gnugesser (50 Jahre), Manfred Herreiner (60 Jahre), Chorleiter Roman Bauer und Vorsitzender Günter Geißler. Es fehlen Erwin Reiter (25 Jahre) und Georg Wetzstein (50 Jahre). Foto: Herreiner

Dazu leisteten auch Otto Killensberger mit seiner einfühlsamen Moderation sowie Angelika Iwanow, die nahezu alle Lieder am Klavier in perfekter Art und Weise begleitete, ihren Beitrag. Für ein äußerst gelungenes Chorkonzert-Feeling sorgte auch die ausgewogene Zusammensetzung der drei Chöre. Während sich das Bissinger Vokalensemble seit seiner Gründung als reiner Frauenchor präsentiert, treten der Liederkranz Wertingen als gemischter Chor und die Chorgemeinschaft Bissingen schon immer als reiner Männerchor auf. Und trotzdem harmonieren alle drei Chorvarianten bestens miteinander, wie bei den drei Liedsätzen "Let's Joyfully Raise Our Voices" zu Beginn (Dirigentin: Magdalena Polzer), "Viva la Musica" im Anschluss an die Pause (Dirigent: Stefan Christ) und dem abschließenden "Neigen sich die Stunden" (Dirigent: Roman Bauer) zeigte.

Seit 60 Jahren aktiver Sänger im Kesseltal

Die Auftritte der drei Einzelchöre in den beiden Liedblöcken zeigten nahezu die gesamte Bandbreite chorischen Singens. Landsknechtsständchen aus der Zeit der Renaissance waren ebenso dabei wie schwedische Volksweisen, unverwüstliche alte und neue Schlager, Highlights wie die Melodie der "Flintstones" oder auch die "Tage wie diese" von den Toten Hosen.

Zuvor wurden noch seitens der Chorgemeinschaft Bissingen unter dem Applaus aller Besucherinnen und Besucher langjährige aktive Sänger mit einer Urkunde des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben und einer Anstecknadel ausgezeichnet. Franz Lingel als Kreis-Chorverbandsvorsitzender, Vorsitzender Günter Geißler und Chorleiter Roman Bauer übergaben die Urkunden an Helmut Herreiner (25 Jahre), Michael Dorn und Hermann Gnugesser (jeweils 50 Jahre) sowie an Manfred Herreiner (60 Jahre). Dankgeschenke gab es abschließend auch für die drei Dirigenten sowie die famose Angelika Iwanow am Klavier und den charmanten Moderator Otto Killensberger.

