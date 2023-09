Ehrensalut der Schützen am Bissinger Rathaus

Die Corona-Pandemie machte das 125. Jubiläum der Bissinger Schützen zunichte. Das 130. soll dafür im Jahr 2026 umso mehr gefeiert werden. Nun wurde ein Schirmherr bestimmt.

Solch einen Anblick bekommt man nur selten: In Reih und Glied marschierte am vergangenen Freitag eine 25-köpfige Kompanie der Schützen samt Fahnenabordnung bei strahlendem Sonnenschein ans Bissinger Rathaus. Der Schützenverein Kesseltal Bissingen war angetreten, um Bissingens Ersten Bürgermeister Stephan Herreiner zum Schirmherren des Vereins zu ernennen.

Grund für dieses traditionsreiche Zeremoniell ist ein anstehendes Vereinsjubiläum – 2026 soll das 130-jährige Bestehen gefeiert werden, nachdem die Feier des 125-jährigen im Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie verwehrt blieb. Traditionell darf da natürlich der Schirmherr nicht fehlen. Dass die Wahl hierbei auf Bürgermeister Herreiner fiel, empfindet er selbst natürlich als besondere Ehre. Als passionierter Jäger habe er eine besondere Bindung zum Schützenwesen und freue sich auf die Aufgabe, die für ihn auch eine Premiere in seinem eigenen Leben darstelle, so Herreiner. Der Rathauschef übernimmt damit die Aufgabe von Alt-Bürgermeister Anton Schmid, der selbst als jahrelang aktiver Schütze die Schirmherrschaft von 1996 bis zu seinem Tod 2013 wahrnahm.

Einige Zuschauer verfolgten Ehrensalut in Bissingen

Zu Beginn der Zeremonie durfte die Kompanie unter der Führung von Oberleutnant Wilhelm Zinoni, Leutnant Alois Strasser und Erstem Vorstand und Hauptmann Andreas Heider im Rathausgarten antreten. Feierlich wurde dem frisch gebackenen Schirmherren ein Geschenkkorb und eine Vereinskrawatte überreicht, im Anschluss wurde die aufgestellte Kompanie abgeschritten. Den dreifachen Ehrensalutschüssen im Anschluss verfolgten dann auch einige Schaulustige vor Ort – gut zu hören war dieses denkwürdige Schauspiel sicherlich jedoch auch über die Grenzen des Rathausgartens hinaus.

Traditionelles Vereinsleben in die Moderne führen ist eine große Herausforderung für viele Vereine. Wenn man sich die vielen jungen und älteren Gesichter in der Bissinger Schützenkompanie nebst Schützenkönigin Jessica Zinoni und Jugendkönig Xaver Novosad so anschaut, scheint bei den Bissinger Schützen diese Herausforderung gemeistert.

Info: Das 130. Jubiläum des Schützenvereins Kesseltal Bissingen e.V. findet am 20. und 21. Juni 2026 in Bissingen statt.

