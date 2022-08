Ein Mahnmal im Kesseltal für Frieden in Europa und der Welt

Das neue Kriegerdenkmal in Fronhofen ist feierlich eingeweiht worden. Ein wichtiges Zeichen in der aktuellen Zeit.

Alle Plätze waren in der Maria-Hilf-Kirche in Fronhofen besetzt, als der Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim/Oberringingen zur Einweihung seines neuen Kriegerdenkmals eingeladen hatte. Neben der Bevölkerung der drei Kesseltalorte waren auch eine ganze Reihe der Krieger- und Soldatenvereine der umliegenden Dörfer sowie etliche Ehrengäste der Einladung gefolgt. Mit der Einweihungszeremonie wohnten sie alle einem Ereignis dabei, das mittlerweile in unserer Gesellschaft Seltenheitswert hat. Und dies, obwohl die Erinnerung an die Kriege und Auseinandersetzungen der Vergangenheit und damit auch an die Gefallenen und Vermissten, die Ermordeten, Verwundeten und Heimatvertriebenen von großer Bedeutung gerade auch für unsere gegenwärtige Gesellschaft ist.

Der Krieg in der Ukraine macht traurig

Nach den Aufbau- und Wohlstandsjahrzehnten und den mehr als 30 Jahren, die seit der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Ende des Kalten Krieges vergangen sind, finden sich kaum noch Zeitzeugen des schrecklichen Zweiten Weltkrieges, die aus eigenem persönlichen Erleben heraus erzählen können, was Diktatur und Terror, Krieg und echte Entbehrungen, Flucht und Vertreibung für Menschen aller Generationen bedeuten. Und nun, 2022, herrscht Krieg in Europa. Der gegenwärtige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde daher von allen Festrednern der Einweihungsfeier in Fronhofen angesprochen, verbunden mit der Frage, ob die Menschheit dazulernt, wenn man den gesamtgesellschaftlichen Umgang miteinander einmal näher ins Blickfeld rückt.

Erstmals auch Frauen im Verein erlaubt

Der Gottesdienst im Zentrum des kleinen Dorfes Fronhofen wurde vom Kirchenchor Fronhofen unter Leitung von Mario Hurler musikalisch umrahmt. Pfarrer Jürgen Amerschläger zelebrierte den Gottesdienst - sein letzter im kleinen Ort. Die Minstranten und Kirchenpfleger Michael Hurler verabschiedeten den Geistlichen mit einem Gedicht. Anschließend zogen die Krieger- und Soldatenvereine, die Festgäste und die Besucher unter den Klängen des Musikvereins Bissingen zur Festhalle. Bürgermeister Stephan Herreiner blickte in seiner Festansprache zunächst auf die Geschichte des 1875 gegründeten Vereins zurück. Die ursprüngliche Voraussetzung der Mitgliedschaft, in einem Heer gedient zu haben, wurde beim KSV Fronhofen/Thalheim/Oberringingen als einer der ersten Vereine im Landkreis per Satzungsänderung 2013 aufgehoben. Und vor vier Jahren wurden auch erstmals zwei junge Damen in den früher nur für Männer gedachten Verein in Ehren aufgenommen.

Angesichts der Tatsache, dass ein solcher Verein sich verjüngen soll und muss, wenn er weiterleben soll, sei es sinnvoll, dass ein neues Kriegerdenkmal errichtet wird, vor allem um an die konfliktreiche Historie Deutschlands mit seinen Nachbarn dauerhaft zu erinnern und zu verhindern, dass Ähnliches wieder passiert, sagte der gastgebende Vorsitzende Xaver Hurler in seiner Ansprache. 168 nachgewiesene Todesopfer kostete alleine der Zweite Weltkrieg die Dörfer des heutigen Gemeindegebietes Bissingen. Den Sinn und Zweck stellte der Vorsitzende und zugleich Initiator und Motor des Projekts eines neuen Kriegerdenkmals in den Mittelpunkt. Er bat die Gäste darum, die Namen der eingravierten Soldaten und die überlieferten Daten bei Gelegenheit einmal in Ruhe zu lesen. Sie alle waren damals jung, zwischen 20 und 40 Jahren alt, sie alle kamen aus örtlichen Familien, hinter jedem Namen stand ein persönliches Schicksal und das Schicksal einer Familie.

An Herausforderungen der Gegenwart erinnert

Der heutigen Freizeit- und Konsumgesellschaft sei es vergönnt, so Hurler, die angenehmen Errungenschaften der Gesellschaft zu genießen, aber es wäre fatal zu glauben, all das sei selbstverständlich und bedürfe keiner Anstrengung, es zu erhalten. Toleranz und Achtung seien die wichtigsten Voraussetzungen, im kleinen persönlichen Miteinander genauso wie zwischen Völkern und Nationen. Wer daran zweifle, solle an den Spruch von Jean-Claude Juncker, dem früheren Präsidenten der Europäischen Kommission, denken: „Wer an Europa zweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!“

An die Herausforderungen der Gegenwart erinnerten auch der Kreisvorsitzende der Bayerischen Krieger- und Soldatenvereinigung, Josef Endres, und im Namen des neuen Landrates dessen Stellvertreter Erhard Friegel. Beide sprachen übereinstimmend von einem bewundernswerten Kraftakt für eine so kleine Gemeinschaft, wie es der Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim/Oberringingen darstellt, und einem beispielgebenden Zeichen des Zusammenhalts. Dieser war auch nach den Ansprachen bei herrlichem Wetter in ebensolcher Kulisse bis zum Festausklang zu spüren.