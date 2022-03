Nach Diskussion: Ein neuer Hochbehälter für die Gemeinde Bissingen

Plus Auch eine Freizeitfläche im Baugebiet ist geplant. Dafür steht hinter einem Projekt ein Fragezeichen.

Recht schnell einig war sich der Bissinger Gemeinderat über die Notwendigkeit, dass anstelle der bisherigen Hochbehälter aus den Jahren 1956 und 1978 ein neuer gebaut werden müsse. Doch nachdem Friedrich Eckmeier vom Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer bei der Sitzung am Dienstagabend eine Variantenuntersuchung zur Größe des neuen Hochbehälters vorgestellt hatte, war es Schluss mit der Einigkeit im Ratsgremium.