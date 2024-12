Frau wird bei Unfall in Oberringingen im Gesicht verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 12.50 Uhr in Oberringingen/ Im Hochdorf. Die Fahrerin eines Kleinbusses wollte von Thalheim in Richtung Hohenaltheim fahrend nach links abbiegen. Hierbei übersah sie laut Auskunft der Polizei jedoch, dass ein hinter befindlicher Autofahrer zum Überholen angesetzt hatte und sich schon neben ihrem Fahrzeug befand. Als die Frau nach links abbog, kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die zwei Wagen kamen nach links von der Straße ab und landeten im Graben. Die Verursacherin wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. An beiden Autos ist ein Totalschaden zu verzeichnen. Der Schaden wird insgesamt auf rund 16.000 Euro geschätzt. (AZ)

