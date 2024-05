Friedhofsteam Bissingen verjüngt sich

Michael Gnugesser und Maximilian Behringer übernehmen die Friedhofspflege in Bissingen. Gertrud und Kaspar Gnugesser verabschieden sich aus dem Dienst.

"Es ist eine tolle Sache, wenn junge Leute sich dauerhaft engagieren und eine wichtige Aufgabe übernehmen, die für die ganze Gemeinde von Bedeutung ist!“ Mit diesen Worten dankte der Kirchenpfleger der Pfarrei St. Peter und Paul, Georg Hirner, den beiden jungen Männern Michael Gnugesser aus Unterbissingen und Maximilian Behringer aus Bissingen. Ab sofort übernehmen sie die Pflege des Bissinger Friedhofs und der dazugehörigen Friedhofskirche.

Auch Pfarrer Ivan Kuterovac ist froh, dass für die Vorgänger, das Ehepaar Gertrud und Kaspar Gnugesser, nun eine gute Nachfolgelösung gefunden worden ist. Gertrud Gnugesser betreute die aus dem frühen 18. Jahrhundert stammende Friedhofskapelle schon seit 2008, ihr Ehemann kümmerte sich seit 2017 hauptverantwortlich um das weitläufige Friedhofsgelände am östlichen Ortsausgang der Marktgemeinde. Beide waren zusammen mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern maßgeblich an der Friedhofsrenovierung mit der Neugestaltung der Wege und der Urnengrabanlage vor wenigen Jahren beteiligt.

Für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren, die sie immer mit dem Blick fürs Detail und für ihre Mitmenschen geleistet haben, dankte den beiden ausscheidenden Friedhofspflegern im Namen der Marktgemeinde der Zweite Bürgermeister Helmut Herreiner. Gleichzeitig galt auch sein Dank den beiden „Neuen“ in ihrem Amt, die sich auch in der katholischen Landjugend engagieren. Er wünschte Michael Gnugesser und Maximilian Behringer viel Glück und eine gute Hand für ihre Aufgabe. Auch in Bissingen ist schließlich der Friedhof für die große Pfarrei nicht nur die letzte Ruhestätte für die Verstorbenen, sondern auch ein besonderer Ort des Zusammenkommens und der Begegnung. (AZ)