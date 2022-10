Gemeinde steht hinter dem Projekt "Betreutes Wohnen" im Westfeld

Plus Es gibt einen Investor, der 25 Wohneinheiten im Kesseltal bauen will. Im Frühjahr soll der Kaufvertrag mit der Gemeinde unterzeichnet werden. Es gibt Kritik.

Bürgermeister Stephan Herreiner freut sich, dass sich diese Lösung abzeichnet, wie er sagt. "Ich finde das Projekt ganz toll. Damit ergeben sich viele weitere Synergien", sagt Bissingens Bürgermeister. Denn, so der mehrheitliche Beschluss seines Gremiums: Zugunsten einer betreuten Wohnanlage im Baugebiet Westfeld soll im beschleunigten Verfahren der Bebauungsplan geändert werden. Damit, so Herreiner weiter, sei es unter anderem möglich, dass 25 Wohneinheiten entstehen. Pro Einheit soll es je einen Stellplatz geben, ein viertes Vollgeschoss sei möglich. "Die Firsthöhen bleiben aber gleich", erklärt Herreiner.