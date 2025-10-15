Genial gelöst: Bissinger Verpackungsmeister

Ein lästiges Problem im Recycling hat die Molkerei Gropper genial gelöst – und ist dafür ausgezeichnet worden: Die sogenannte PP-Monomaterialverpackung für Ready-to-Drink-Kaffee (RTD) der Molkerei Gropper hat das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) mit dem Deutschen Verpackungspreis in Gold ausgezeichnet. Jeder kennt das Problem: Ein Becher mit einer Aluminiumplatine als Deckel erfordert beim Recycling den Handgriff des Endverbrauchers – der muss den Deckel ablösen, damit die zwei unterschiedlichen Materialien getrennt sind. Der Clou beim PP-Becher, der preisgekrönten Gropper-Lösung: ein clever integriertes In-Mould-Label, das die klassische Aluminiumplatine ersetzt. Es übernimmt die Funktion der Erstöffnung, verbleibt nach dem Öffnen am Deckel und besteht wie der gesamte Becher aus reinem Polypropylen. Daniel Reichenbach, Leiter Verpackungsentwicklung bei der Molkerei Gropper, sagt: „Den Kreislauf schließen – darauf arbeiten wir bei Gropper mit immer besseren Verpackungen hin. Der PP-Monomaterialbecher zeigt, dass wir uns nicht mit der zweitbesten Lösung zufriedengeben, sondern immer noch weiter wollen. Produktsicherheit und Nutzerfreundlichkeit und Kreislauffähigkeit – hier haben wir alles zusammen erreicht.“

Die Lösung überzeugt auch in der Produktion, da Becher und Deckel über eine energieeffiziente Ultraschallverschweißung miteinander verbunden werden. Das bringt erhöhte Produktsicherheit – ganz ohne Klebstoffe. Die Jury würdigte die Verpackungsinnovation mit den Worten: „Der Becher verbessert nicht nur das Nutzungserlebnis, sondern ermöglicht auch eine sortenreine Wiederverwertung der gesamten Verpackung in der PP-Fraktion – ein echter Beitrag zur Kreislaufwirtschaft“.

